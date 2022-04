Det kæmpe store sociale medie Instagram er i disse dage genstand for stor kritik.

En række afsløringer fra det britiske medie The Guardian har nemlig vist, at Instagram ikke har reageret ordentligt og rettidigt på deling af børnepornografiske billeder.

Mediet arbejder ellers med en nultolerancepolitik omkring billeder eller video med udnyttelse af børn.

Det er dog en politik, der ikke altid bliver fulgt, viser The Guardians arbejde.

Der er nemlig adskillige tilfælde, hvor et billede er blevet anmeldt på grund af eksempelvis børnepornografi, men hvor Instagram alligevel har været lang tid om at fjerne det.

Den britiske avis beskriver et eksempel, hvor en Instagram-profil, der lagde massevis af billeder med børnemisbrug op, var blevet anmeldt af en anden bruger.

Samme dag svarede Instagram dog brugeren, at man ikke kunne nå manuelt at se på profilen, men at deres automatiserede løsning ikke havde vurderet, at billederne var i strid med det sociale medies politik.

Først flere dage senere blev profilen taget ned, og på det tidspunkt havde den fået hele 33.000 følgere.

Afsløringerne har fået flere organisationer til at rette en hård kritik af Instagram og dets ejer Meta.

Over for The Guardian oplyser Meta, at man generelt tager problematikken meget seriøst og gør meget for at få fjernet børnepornografisk materiale, så hurtigt man kan.