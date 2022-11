Lyt til artiklen

'Spis mindre kød og skån miljøet.' Et budskab, der formentlig er gået de færrestes næse forbi.

Men det er ikke alle, der tager budskabet til sig og omlægger kosten.

En ny måling, foretaget af Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening, viser nemlig, at det er den yngre del af befolkningen, der i langt højere grad end den ældre er i gang med at omstille deres kostvaner i retning af mindre kød på tallerkenerne i form af ugentlige, kødfrie dage.

Ligesom det også er de unge, der i højere grad ønsker en politisk handling for at fremme omstillingen.

Derudover viser undersøgelsen om danskernes holdning til kød, at det blandt alle aldersgrupper nu er 18 procent, der lever overvejende eller helt vegetarisk, mens det blandt de 18-34-årige er hele 30 procent, som svarer, at de spiser helt eller overvejende vegetarisk.

Og de tal er et udtryk for en naturlig udvikling i danskernes kostvaner, og særligt hos de unge, mener Coops analysechef, Lars Aarup.

»Det er sjette år i træk, at vi laver denne undersøgelse, og hvert år har vi set, at det er den yngre del af befolkningen, der er mest villige til at omlægge kosten. I år ser vi en stigning i andelen af fleksitarer på tværs af alle aldersgrupper, men det er stadig de unge, der driver udviklingen, hvor de ældre er lidt mere konservative.«

»Mange har i deres svar anført, at de simpelthen bare er ‘vant til at spise kød' og derfor har svært ved at omlægge kosten, og her ved vi, at de unge er mere parate til at prøve nye smage og retter,« fortæller Lars Aarup.

Analysen viser desuden, at et flertal af danskerne, helt præcist 57 procent, på tværs af alle aldersgrupper mener, at politikerne har et ansvar for at fremme klimavenlig mad og reducere kødforbruget i Danmark.

En fjerdedel af de adspurgte har desuden i år angivet pris som årsag til at skære ned på kødet, hvilket er mere end dobbelt så mange som i 2021.

