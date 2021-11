Planen var klar.

20 vindmøller skulle opføres i Aarhus Bugt i et stort havmølleprojekt kaldet Mejl Flak. Men nu kaster European Energy håndklædet i ringen og dropper projektet.

Det skriver EnergiWatch på baggrund af et brev fra selskabet til Energistyrelsen, som mediet har set.

»Vi synes, det er ærgerligt at måtte opgive vindmølleprojektet på et tidspunkt, hvor alle er enige om, at vi har brug for alt den grønne strøm, vi overhovedet kan få etableret i Danmark for at komme i mål med Folketingets 2030-klimamål,« siger European Energys chef for havvind, Andreas Karhula Laudridsen til EnergiWatch.

Og det er ikke første gang, et selskab har måttet droppet vindmølleprojektet.

I 2019 trak de oprindelige ejere NRGI stikket til Mejl Flak, efter at også partnerne Aura og Vindmøllelauget Aarhus Bugt var sprunget fra, fordi de ikke kunne få forretningsplanen til at gå op.

Fem år senere er det selvsamme årsag, der får European Energy til at droppe projektet. Ifølge selskabets chef for havvind er det nemlig ikke lykkedes at finde en vindmølle på markedet, som oprindeligt blev sat for projektet.

Havmølleparken skulle have indeholdt 20 vindmøller og udlede 60-120 millioner watt.