For mange er det som et forjættet land, når man venter på, at gaten åbner og man kan gå ombord på flyet mod mere eksotiske himmelstrøg.

Men nu er der måske en grund til alligevel at give lufthavnsloungen et skud.

I hvert fald hvis du flyver fra Aalborg Lufthavn.

For loungen er netop blevet kåret til den bedste i verden i en passagerundersøgelse foretaget af KLM og Air France.

Der er adgang til loungen med forskellige bonuskort og priority passes, men man kan også købe sig adgang for 179 kroner. Foto: Aalborg Lufthavn

»Du får jo ikke nogen større anerkendelse, når du som Aalborg Lufthavn er oppe mod alle de store lufthavne i verden,« lyder det begejstret fra den nordjyske lufthavns direktør, Niels Hemmingsen, som fortsætter:

»Vi har jo ikke den største lounge, men vi gør noget fremragende. Det er atmosfæren og medarbejderne, der gør det.«

Passagerundersøgelsen er lavet for 2021 og 162 lounges i hele verden er blevet vurderet af flyrejsende med Air France og KLM.

I undersøgelsen blev passagererne bedt om at bedømme loungeoplevelser på en skala fra 1 til 5 og her løb Aalborg Lufthavn altså af med det højeste gennemsnit. Præcist hvilken score Aalborg Lufthavn fik, er ikke offentliggjort, men Niels Hemmingsen vurderer selv, at 'det må være helt i top'.

Kåringen blev fejret på behørig vis.

Og goderne i loungen er ikke kun forbeholdt forretningsrejsende, understreger lufthavnsdirektøren.

»Der er et særligt område i loungen til at arbejde. Loungen er også for familier på fire, der skal på ferie og som har lyst at benytte sig af de goder, der er,« siger han.

Fra Aalborg Lufthavn er det ikke muligt at flyve med Air France, men KLM har de seneste ti år haft faste flyvninger mellem Aalborg og Amsterdams lufthavn Schiphol.

Men med loungeanerkendelsen kan det være, der kan komme endnu flere ruter til og fra Aalborg Lufthavn.

»Det er klart, at det skal bruges. Både til at fortælle om mulighederne i lufthavnen, men også når vi skal forhandle om nye ruter. Det er vigtigt, at vi kan sige, at vi kan tilbyde en lounge i verdensklasse,« siger Niels Hemmingsen, der påpeger, at arbejdet med loungen ikke er slut, bare fordi man er kåret til den bedste.

»Det her er jo en enorm cadeau til medarbejderne. Nu er vi nummer ét, men den placering skal vi arbejde for at fastholde til næste år.«