Selvom arealet er lille, kan man sagtens skabe en smuk og interessant have.

Haver på 100-300 kvadratmeter kan indrettes, så de giver dig gode mulighed for at få afløb for din haveglæde.

Tænk også i, hvordan du skaber fine kig fra huset ned i haven. Mange dejlige rum at opholde sig i er også vigtige ting at tage med, når du indretter den lille have.

Her er seks gode råd til, hvad du kan gøre for at få din have til at virke større.

Bonnie Halls kolonihave. Foto: Thomas Ewaldsen Vis mere Bonnie Halls kolonihave. Foto: Thomas Ewaldsen

1) Skab dybde i haven

Selvom haven er lille, skal der være noget både i forgrunden, mellemgrunden og baggrunden. Det giver en fornemmelse af dybde og dermed en følelse af afstand. Hvis haven kun er en græsplæne uden planter, virker den lille.

Øjet har brug for noget tæt på og længere væk for at kunne fornemme dybden af haven.

2) Langt kig

Skab en linje ned til bunden af haven, som giver et langt kig. Det lange kig kan forstærkes ved at lade en smal sti følge linjen ned til bunden – jo smallere stien er, jo længere virker haven.

Slut kigget af med et fokuspunkt, for eksempel en havebænk, men i den lille have må bænken ikke være for stor, for det vil få haven til at virke mindre. Et andet trick er at indramme det lange kig med træer, hække eller hegn, der understreger dybden i det lange kig.

3) Snyd øjet

Hvis du laver en sti ned mod bunden af haven, kan du få stien til at virke længere, hvis du gradvist gør stien smallere. Det snyder øjet til at tro, at den er længere, og at haven dermed er større.

4) Træer, man kan kigge under

En god måde at få haven til at virke større er at plante træer i den. Selvom haven er lille, må der godt være træer, der er flere meter høje.

Et vigtigt trick er, at man skal kunne kigge under træets krone og videre ind i haven. Det giver en fornemmelse af, at haven er dybere. At opstamme et træ, så man kan kigge under dets krone, kan være en måde at opnå denne effekt.

5) Opdel i rum

Hvis haven er ét stort rum uden opdeling, ser man alt på én gang, og det giver en fornemmelse af, at haven ikke rummer mange oplevelser. Haven vil virke større, hvis den opdeles i flere mindre rum, eksempelvis adskilt af smalle hække, så man får lyst til at gå videre på opdagelse og se, hvad der gemmer sig i de forskellige rum eller bag det næste hjørne.

Rum kan også skabes med espalier, der ikke lukker helt af for kig ind i det næste rum. Sørg for en vis forbindelse fra rum til rum. Man må gerne kunne se fra det ene rum til det næste, bare alt i haven ikke ses på én gang.

6) Overvej, om du skal have en græsplæne

Måske kan du helt undvære en græsplæne. Lav for eksempel en slynget sti, der både kan være hyggelig og praktisk, idet den opdeler gaven i mindre bede.

Bonnie Halls kolonihave. Foto: Thomas Ewaldsen Vis mere Bonnie Halls kolonihave. Foto: Thomas Ewaldsen

Find inspiration til din lille have

I 2019 udkom to bøger, der begge har fokus på små haver. Havemanden og forfatteren Claus Dalby udgav 'Små haver store drømme' – hvor han tager på besøg i 16 meget forskellige haver, byhaver, kolonihaver, rækkehushaver og små villahaver.

Til alle 16 haver vises en tegnet haveplan, der giver et fint overblik over havens format. Bogen er fyldt med smukke foto og mange gode ideer.

Journalist og forfatter Nina Ewald står bag 'Den store bog om små haver'. Et besøg i 13 spændende haver.

Bogen har også et afsnit, der handler om, hvordan man designer små haver, så haven på trods af et lille areal kan tilfredsstille haveejerens krav ved at tænke ind, ganske som de tidligere tips om at skabe rum, at udnytte pladsen og benyt dig af visuelle kneb.

En af de haver, som Nina Ewald besøger er Bonnie Hall, der har den fineste lille kolonihave. Bonnie Hall kan følges på Instagram på @rum_i_haven.

Foto: haveselskabet Vis mere Foto: haveselskabet

Fem gode planter til den lille have

I Haveselskabets magasin, Haven, i februar var der en reportage fra Bonnies Have, og i den forbindelse kom hun med sine fem favoritplanter til den lille have:

1. Kamrosé, Rosa x centifolia 'Cristata', går under kælenavnet Napoleonshat på grund af de særprægede knopper. »Jeg er helt vild med knoppernes mossede udtryk,« siger Bonnie Hall.

2. Lupin, Lupinus ‘'Masterpiece', adskiller sig fra grøftekantens lupiner ved at holde sig i mørke, violette farvetoner uden hvide strejf. Klippes planten ned efter blomstring, kan den blomstre adskillige gange i løbet af sæsonen. Jo mere pasning, jo mere glæde af planten.

3. Salvie, Salvia 'Nachtvlinder'. Farven er af den dybeste og mest intense form for lilla, man kan finde i haven. Staudens spinkle blomst har noter af citrus og bolsje blandet med salviens krydrede duft. Planten er ikke vinterhårdfør og skal gerne i frostfrit drivhus eller udhus om vinteren.

4. Rose, Rosa 'Munstead Wood', blomsten er som fløjl i changerende nuancer af magenta. Rosen er opkaldt efter haveikonet Gertrude Jekylls have i England.

5. Rose, Rosa 'Geoff Hamilton', blomstrer med voluminøse, skålformede blomster fra juni og langt ind i efteråret, hvis man klipper visnede hoveder af. Rosen holder sig selv.