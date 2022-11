Lyt til artiklen

»Velux reducerer medarbejderstaben i produktionen.«

Sådan indleder vinduesgiganten, Velux, en pressemeddelelse.

Et faldende salg af ovenlysvinduer har resulteret i fyldte lagre og et behov for at skrue ned for produktionen på flere af de europæiske fabrikker.

Velux Gruppen har derfor indledt en proces for at reducere medarbejderstaben på fabrikker i Danmark, Polen, Ungarn, Slovakiet og Tyskland.

Og fyringsrunden betyder, at op mod 430 medarbejdere kan blive berørt.

»Forbrugerne bruger i øjeblikket færre penge på at vedligeholde og forbedre deres hjem. Vi har derfor brug for at skrue ned for vores produktion,« siger Iben Schmidt Helbirk, EVP People & Organisation i Velux Gruppen.

»Desværre betyder det, at vi må sige farvel til dygtige og dedikerede kolleger på nogle af vores fabrikker. Som den økonomiske situation er lige nu, er det nødvendigt, at vi tilpasser vores produktion og forretning, så vi er forberedte på en usikker økonomisk fremtid.«

Velux Gruppen har nu indgået dialog med de relevante myndigheder og fagforeninger for at finde de bedst mulige løsninger for de berørte medarbejdere i A/S Østbirk Bygningsindustri, Velterm A/S og Thyregod Bygningsindustri A/S, der bliver påvirkede af fyringerne.

Det endelige antal medarbejdere, der skal afskediges, vil afhænge af denne dialog.