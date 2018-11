I løbet af tirsdag og onsdag får sygehuspersonalet en besked i e-Boks om, hvorvidt de har et job fremover.

Selvom antallet af afskedigelser på sygehusene i Region Sjælland mandag blev nedbragt fra 317 til 198, er i dag skæbnedag for de mange læger, sygeplejersker og andet sygehuspersonale i Region Sjælland, hvor langt størstedelen af afskedigelserne vil finde sted, skriver DR.

Det er især lægesekretærerne, der er blevet varslet fyret.

Folk har ondt i maven

»Vi går en bekymrende dag i møde. Jeg tror, at mine kollegaer generelt har ret ondt i maven i forhold til det, der skal ske,« lyder det fra fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne og radiograferne Susann Carlsen.

Hun fortæller også, at personalet er frustreret over selve fyringsprocessen.

»De kan ikke få det at vide samtidigt. Nogle får det allerede at vide tidligt om morgenen, mens nogle afdelingsledelser har valgt at sende det ud efter klokken 14 eller klokken 15.30. Nogen kan også gå i seng i aften uden at have fået besked endnu, fordi der er en forsinkelse på e-Boks,« siger fællestillidsrepræsentanten.

Susann Carlsen understreger dog, at selvom personalet er berørt af situationen, vil det ikke gå ud over patienterne.

»Jeg tror ikke, patienterne ude på sengestuerne kommer til at mærke det. Vi er så professionelle, at vi nok skal passe vores arbejde. Der er nok nogen, der synes, de skal vente lidt på, at vi tager en klokke, fordi vi er i gang med en diskussion eller drøftelse på kontoret,« siger hun.

Og selv om antallet af afskedigelser nu er bragt ned med over 100 stillinger, letter det ikke den trykkede stemning, mener Susann Carlsen.

»Der er stadig uvished, om det er mig eller min kollega, som jeg holder meget af, der bliver afskediget. Så er det også meldt ud, at det er mange lægesekretærer, der bliver afskediget. Det er bekymrende for det plejepersonale og de læger, der vil stå tilbage, da de så skal varetage opgaverne, og patienterne kommer i fremtiden måske til at vente i længere tid, fordi vi skal tage en telefon,« siger hun.

Vil bevare sikkerheden og trygheden

Formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen, anerkender personalets bekymring om det fremtidige arbejdsmiljø.

»Det anerkender jeg i dén grad. I virkeligheden ønsker jeg jo ikke, at vi skulle fyre én eneste medarbejder. Vi har brug for dem alle sammen. Men vi er desværre i en situation, hvor det er nødvendigt,« siger han.

Derfor vil regionsrådet også have et fremtidigt fokus på sygepersonalets arbejdsmiljø.

»Det er klart, at når man er i en fase, som vi er i nu, er man enormt nervøs for arbejdsmiljøet. Nogle steder er allerede presset i forvejen, fordi vores medarbejdere løber meget stærkt.«

For at forbedre arbejdsmiljøet vil regionen blandt andet reducere brugen af vikarer og i stedet kompensere det til fastansatte medarbejdere.

»Vi har vores største fokus på at gøre nogle ting anderledes for at bevare sikkerheden for vores patienter og også at skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere,« siger Heino Knudsen.