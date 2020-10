Lørdag gjorde Kulturministeriet det klart: Kravet om mundbind gælder også i fitnesscentre. Detaljerne omkring kravet har dog været uklare.

For indebærer det, at man også skal have mundbind på, når man træner? Skal man have det på, mens man bevæger sig rundt mellem maskinerne? Eller kan man nøjes med at have det på fra indgangen og til omklædningsrummet?

Overfor B.T. slår Kulturministeriet fast, at det er sidstnævnte scenarie, der gælder.

»Når man går ud af omklædningsrummet i sit sportstøj, skal man ikke have mundbind på, heller ikke mellem maskinerne,« skriver ministeriet i en mail og tilføjer:

»Men du skal have mundbind på, når du kommer og går ind i omklædningen, og når du forlader stedet - eller opholder dig i fx loungeområde.«

Lørdag aften har Kulturministeriet opdateret retningslinjerne på deres hjemmeside, således at de nu stemmer overens med ovenstående.

Præciseringen kommer, efter Fitness World tidligere i dag udtalte til TV 2, at de tolker kravet således, at man skal benytte mundbind, ligesom når man befinder sig på en restaurant:

Sidder man på en maskine, deltager på et hold eller udfører en øvelse, skal det ikke være på, men skifter man placering i lokalet, skal mundbindet være på i den periode, hvor man bevæger sig mellem maskinerne eller træningslokalerne.

Kulturministeriet om brug af mundbind i fitnesscentre og svømmehaller Man skal have mundbind på, når man ikke udøver sin idrætsaktivitet. Der vil dog være en undtagelse, hvis aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om mundbind. Det gælder f.eks. i forbindelse med badning eller i et omklædningsrum. Når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj, skal man ikke have mundbind eller visir på, heller ikke mellem maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal - når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind eller visir på. Men man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningen, og når man forlader stedet - eller opholder sig i fx et loungeområde.



Kilde: Kulturministeriets hjemmeside.

Nu viser det sig dog, at det ikke er tilfældet.

Mundbindet skal kun være på, når man ankommer og går mod omklædningsrummet, og når man efter endt træning går fra omklædningsrummet mod udgangen.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Fitness World og Kulturministeriet.