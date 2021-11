Op til 12 gange om dagen skal David Rasmussen fra Aalborg stikke sig selv i fingeren for at måle sit blodsukker.

Det skal han, fordi han har diabetes, men også fordi han ikke kan få bevilget en ny type blodsukkermåler, en såkaldt sensorbaseret glukosemåler.

»Jeg har sår og smerter i fingrene. Det kunne jeg undgå, hvis jeg kunne få en ny sensorbaseret måler,« siger David Rasmussen.

Han er 33 år og fik konstateret diabetes for 27 år siden. Han har både søgt om en ny måler hos Region Nordjylland, der kan bevilge måleren som et behandlingsredskab, og hos Aalborg Kommune, hvor den bevilges som et hjælperedskab.

»Hos regionen får jeg at vide, jeg ikke er syg nok. Hos kommunen føler jeg, at de ikke forstår, hvordan det er at leve med diabetes. De mener, at jeg har den bedste og billigste måde at måle mit blodsukker på,« siger David Rasmussen om afgørelsen. En afgørelse han nu har sendt til ankestyrelsen.

»Det kan da godt være, det er den billigste måde at måle blodsukker på, men de kan ikke vurdere, at det er den bedste, uden at kende til min situation,« siger han.

Han undrer sig over, at der i Aalborg Kommune ikke er bevilget en eneste sensorbaseret glukosemåler, mens andre kommuner har godkendt flere bevillinger. Det er nemlig op til den enkelte kommune at vurdere, hvorvidt en person med diabetes kan bevilges en måler.

Ifølge en opgørelse, som Diabetesforeningen har lavet på baggrund af aktindsigter søgt 23. september 2020, så har Aalborg Kommune fået 172 ansøgninger, men ingen af dem er blevet godkendt. Altså en bevillingsprocent på 0. Til sammenligning adskillige kommuner i Region Hovedstaden en bevillingsprocent på over 50 procent.

»Det ærgrer mig, at jeg kan se at andre kommuner imødekommer ansøgninger, når man ikke gør det i Aalborg. Jeg synes, der skulle laves nogle nationale retningslinjer, så man behandles ens,« siger David Rasmussen.

Det giver Anne Honoré Østergaard, der er folketingsmedlem og byrådsmedlem i Aalborg Kommune for Venstre, ham ret i.

I en pressemeddelelse, der er sendt ud 14. november, Verdens Diabetesdag, giver hun udtryk for, at reglerne skal ændres.

»Det er ikke okay, der er så stor forskel på kommunerne. For mig giver det ikke mening, at nordjyderne skal have ringere sundhedstilbud end andre steder i landet,« skriver politikeren og fortsætter.

»Det skal der laves om på. Det må aldrig være dit postnummer, der skal afgøre, om du kan få ordentlig hjælp.«

For David Rasmussen, betyder det udover smerterne, at han skal bruge meget tid på at prikke sig i fingrene. Også når han er på arbejde som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet.

»Hvis jeg skal ud på en produktionsvirksomhed, hvor der er strenge krav til hygiejne, så kan jeg ikke bare stoppe op og måle mit blodsukker. Derudover kører jeg en del bil. Der skal jeg vide, hvad mit blodsukker er, for ellers risikerer jeg at miste bevidstheden, hvis blodsukkeret pludselig falder,« siger han.

Kan du ikke anskaffe sådan en måler selv?

»Den bliver ikke solgt i Danmark. Så skal jeg bestille dem hjem fra udlandet. Det ville nok koste 2500 kroner om måneden. De penge kan jeg nok godt finde, men det er der andre, der ikke ville kunne,« siger David Rasmussen.

I Folketinget har Anne Honoré Østergaard bedt sundhedsministeren om en fælles vejledning til alle kommunerne for at undgå uens behandling.