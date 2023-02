Lyt til artiklen

Normalt har det været Vestdanmark, der har haft overhånden over Østdanmark, når det er kommet til de laveste elpriser.

Men sådan er det ikke lige i øjeblikket.

Det skriver Finans.

Historisk set har Vestdanmark haft det billigere, fordi der er blevet produceret store mængder vindmøllestrøm, mens der også har været let adgang til billig el fra norske vandkraftværker.

Men her har Østdanmark vundet ind de seneste år med mere svensk vindkraft og Danmarks største havmøllepark, Kriegers Flak, som ligger i Østersøen.

Dette falder sammen med, at Kontek-forbindelsen, som er et elkabel, der forbinder Sverige og det østlige Danmark med Tyskland, lige nu er ved at få udskiftet dele i Tyskland. Når der kan sendes mindre el til Tyskland, og der samtidig produceres meget energi i Danmark og Sverige, bliver der overskud i DK2, som Østdanmark kaldes.

Det er dette, der påvirker markedsprisen.

Mest markant var det 9. februar, hvor markedsprisen i Østdanmark lå 75 procent lavere end i Vestdanmark.

En anden grund til prisforskellene mellem landsdelene er, at de retter ind efter forskellige markeder.

»Populært sagt kan man sige, at mens Østdanmarks elpriser er synkroniseret med Skandinavien, er Vestdanmark synkroniseret med resten af kontinentet,« siger Kristian Rune Poulsen, chefkonsulent og energiekspert i Green Power Denmark, til Finans.

Kun ét kabel under Storebælt forbinder Øst- og Vestdanmark, men det kan altså ikke håndtere nok kapacitet til at ensrette landsdelenes priser.