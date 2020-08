Lørdag sætter Coop 1,3 millioner mundbind til salg. Fra mandag vil butikkerne få en million mundbind om dagen.

Dagligvarevirksomheden Coop, der er en af landets store forhandlere af mundbind, vil lørdag sætte 1,3 millioner mundbind til salg.

Det skyldes, at man forventer en markant stigning i efterspørgslen, oplyser Coops kommunikationschef, Lars Aarup.

Et mundbind vil koste tre kroner i Coops butikker, og man forventer, at samtlige vil blive udsolgt i løbet af weekenden.

- Der kommer run på salget af mundbind i morgen, og danskerne skal hjælpe hinanden. Køb en pakke ad gangen. Der kommer nye forsyninger hver dag, siger Lars Aarup.

Fredag aften har Folketingets partier forhandlet en aftale på plads om genåbningens fase 4, og her fremgår det, at "regeringen forventer, at brugen af mundbind i det danske samfund udbredes og gøres mere ensartet".

Enhedslistens Peder Hvelplund skriver på Twitter, at regeringen har givet et klart løfte om obligatorisk brug af mundbind, og at de bliver gratis for sårbare og udsatte.

Ifølge DR's oplysninger vil hovedbudskabet på statsminister Mette Frederiksens pressemøde lørdag formiddag være, at alle passagerer skal bære mundbind i den offentlige transport i hele landet.

Lars Aarup oplyser, at Coop fra mandag hver dag vil sende en million mundbind ud i butikkerne.

Man forventer, at samtlige vil blive udsolgt hver dag.

Ud over i Coops butikker kan mundbind også købes i en lang række andre butikker landet over. Det er blandt andet i andre supermarkeder, på apoteker, hos Matas, i 7 Eleven og hos netapoteker.

I øjeblikket skal passagerer med offentlig transport i Aarhus og flere kommuner i regionen bære mundbind. Årsagen er, at smitten med coronavirus er steget i området.

På trods af fredagens mange meldinger, er det i øjeblikket ikke obligatorisk at bære mundbind i størstedelen af den offentlige transport i Danmark.

/ritzau/