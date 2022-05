Du er formentlig meget tilfreds, når den står på et glas vin, en sang eller en middag ude, når du selv skal fejres.

Men den 3. og 4. juni kan du godt pakke alt det sammen og gøre klar til at fejre med manér, der kun er en dronning værdig.

Det er nemlig lige præcis Dronningen, der skal fejres i Aarhus i anledning af hendes 50 års regeringsjubilæum.

Dronningen ankommer med Kongeskibet Dannebrog fredag 3. juni klokken 10, og så kan fejringen ellers gå i gang.

Herfra vil Dronningen tage en karettur gennem Aarhus midtby, blandt andet på Strøget.

Karetturen begynder klokken 10.30, og kareten eskorteres af Gardehusarregimentets Hesteskadron, og tilskuerne langs ruten kan glæde sig til et spektakulært syn med flere end 50 heste i eskorten.

Det er borgmester Jacob Bundsgaard, der tager imod Dronningen, og det glæder han sig til.

»Det er altid et flot og festligt syn, når borgerne vinker og møder Dronningen med flag og smil. Jeg håber på, at rigtig mange aarhusianere og byens gæster vil stå langs karetruten, foran rådhuset eller et af de andre steder, hvor man kan fejre Dronningen,« siger han og kommer med en opfordring:

»Lad os fejre vores Dronning i anledning af hendes 50-års regeringsjubilæum og give hende en uforglemmelig dag i Smilets By.«

Klokken 10.45 ankommer Dronningen til byens ikoniske rådhus, og her kan de fremmødte se Majestæten på balkonen.

Den følgende dag skal Dronningen blandt andet besøge Gellerup, hilse på Bydelsmødre, der arbejder med kvinder, som lever isoleret, og så vil der være underholdning fra Cirkus Tværs og en fremførelse af Gellerupsangen.

Klokken 13.00 kører Dronningen i karet fra Tangkrogen til Mindeparken, hvor der venter en kæmpe folkefest med koncerter, madboder og zoner med forskellige temaer.

Tina Dickow og Andrea Pellegrini afslutter festen med en koncert.

Folkefesten er gratis at deltage i. Den begynder klokken 12 og slutter klokken 17.

Sommertogtet afsluttes klokken 21.30, hvor byens borgere kan vinke farvel til Majestæten fra kajen.