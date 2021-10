Nogle læger har de senest uger aflyst eller udskudt influenzavaccinationer på grund af mangel på vacciner. Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er der dog indkøbt vacciner nok til alle.

743.000 danskere er indtil videre blevet vaccineret mod influenza i år. Nedlukningerne og en øget grad af hygiejne under coronakrisen har betydet, at en række luftvejssygdomme er blevet holdt nede. Infektioner, som ventes at vende tilbage i løbet af efteråret og vinteren.

Sundhedsmyndighederne har derfor opfordret befolkningen til at huske influenzavaccinen for at forebygge pres på sundhedsvæsenet.

Tirsdag blev det i en række medier beskrevet, at der var mangel på influenzavacciner i Danmark. Jørgen Skadborg, der er formand for de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) fortalte tirsdag til TV 2, at manglen på influenzavacciner risikerede at gå ud over særligt sårbare grupper.

Flere private virksomheder i år købt influenzavacciner for at kunne tilbyde dem til deres ansatte, men når der mangler vacciner, burde man ifølge lægeformanden i første omgang prioritere de mest sårbare og udsatte grupper i samfundet.

»Det er ikke særlig smart, at vaccinerne ikke bliver distribueret til risikogrupperne. Det trænger til mere styring fremover,« fortalte Jørgen Skadborg til TV 2.

Ifølge Statens Serum Institut, SSI, er der dog slet ikke mangel på influenzavacciner i Danmark.

Tværtimod ligger der i alt lige nu ca. 500.000 doser influenzavaccine rundt omkring på hylderne hos læger, apoteker og venter på at blive brugt.

SSI har i år indkøbt 2,5 millioner doser influenzavaccine, og det er er rekordmange, fortæller styrelsen til B.T. Indtil videre har man sendt i alt 1,3 millioner ud til blandt andet læger og apoteker. Resten bliver sendt ud i de kommende uger.

»Med 2,5 millioner doser er der mere end rigeligt til risikogrupperne, så der burde ikke være et problem, hvis de enkelte praktiserende læger, apotekerne og de private vaccinationsklinikker ikke har bestilt flere hjem, end de har brug for til at vaccinere målgrupperne,« siger Lasse Vestergaard, der er afdelingslæge på SSI.

Risikoen ved influenza er størst, hvis man er over 65 år, har visse kroniske sygdomme som for eksempel astma eller diabetes, eller er stærkt overvægtig.

Højsæsonen for influenza indfinder sig typisk i november og december.

»Målgrupperne, de ældre, sundhedspersonalet og børnene, har derfor endnu tid nok til at få deres stik i de kommende uger,« siger Lasse Vestergaard.

Influenzavaccinen tilbydes i Danmark gratis til blandt andet personale i sundheds- og plejesektoren, til børn i alderen to til seks år, til ældre over 65 år og til særlige risikogrupper.

Indtil fredag er kun er personer i risikogruppen, der kan få vaccinen. Derefter kan alle, der ønsker det, blive vaccineret på apoteket mod betaling.