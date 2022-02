Der er samtykke på skoleskemaet, når det ringer ind til årets Uge Sex mandag 7. februar – også på museet KØN, der er blevet lagt ned af den store interesse for netop deres seksualundervisning.

Derfor kommer der til at være fyldt godt på med skoleelever hele ugen på det aarhusianske museum.

Sidste år under coronanedlukningen eksploderede museets kommentarspor, da de rykkede seksualundervisningen online.

I år kan eleverne atter få lov til at møde op fysisk, og det har der været overvældende stor interesse for, fortæller museet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at alle deres fysiske undervisningsforløb forud for ugen er fuldstændig bookede.

»Ungdommen skriger på viden og på hjælp til at navigere i internettets billedinferno, hvor myter og stereotyper om køn, krop og seksualitet trives og reproduceres i et væk,« siger museumsdirektør Julie Rokkjær Birch i en pressemeddelelse.

Om Uge Sex Fakta om Uge Sex: Uge Sex er Sex & Samfunds årlige seksualundervisningskampagne, som i år bærer titlen Uge Sex med samtykke.

Sex & Samfunds undervisningskampagne Uge Sex henvender sig til elever i 0.–10. klasse over hele landet.

Sex & Samfund forventer, at cirka 400.000 elever og 20.000 lærere over hele landet deltager i årets Uge Sex.

Uge Sex starter mandag 7. februar i uge 6. Kilde: Sex & Samfund

Dette års tema for Uge Sex er samtykke – også set i lyset af, at Danmark sidste år fik en ny samtykkebaseret lovgivning. Børn og unge skal også i højere grad lære at mærke, forstå og respektere egne og andres grænser, lyder det fra Sex og Samfund, der står bag ugen.

Mange unge har nemlig svært ved at afkode og kommunikere grænser, når det kommer til sex, viser en ny undersøgelse fra Sex og Samfund.

Forløbene på KØN lægger sig derfor også indholdsmæssigt op ad temaet om samtykke. Men museet vil også bringe kulturhistorie og museumsgenstande i spil, så seksualundervisningen bliver anderledes end den, der foregår i klasseværelset.

»KØNs skoletjeneste har i en årrække arbejdet intensivt med udvikling af seksualundervisningstilbud rettet mod folkeskolen, og vi oplever en stor interesse fra lærernes side og en stigende forståelse af, at seksualundervisningen er rigtig vigtig – på trods af, at seksualundervisningen kan have trange kår, idet det er et timeløst fag«, siger Anna Svenning fra skoletjenesten på KØN.

En evaluering af seksualundervisningen i folkeskolen viser ifølge Sex og Samfund, at børn ikke får den undervisning i køn, krop og seksualitet, som de har krav på.

Det ønsker de at lave om på med Uge Sex-kampagnen, der opfordrer alle skoleledere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne til at prioritere seksualundervisningen.