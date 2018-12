En stor eftersøgning efter 27-årige Steffen Dam Jensen, der forsvandt efter en julefrokost på Åboulevarden i Aarhus natten til lørdag den 1. december, er lørdag i gang i det nordvestlige Aarhus. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Eftersøgningen sker i et samarbejde mellem organisationen 'Missing People', Steffen Dam Jensens familie, venner, kolleger og kæreste.

Frivillige har fået besked på at melde sig ved Bellevuehallerne i Risskov mellem klokken 10 og 16 lørdag.

Frivillige til eftersøgningen er blevet instrueret i at tage gode sko på og iføre sig påklædning, der kan tåle vand.

Af hensyn til politiets retningslinjer kan 'Missing People' ikke fortælle helt konkret, hvor eftersøgningen foregår.

»Man skal gøre sig klar inde i hovedet, at risikoen for, at man kan finde noget, er til stede. Men skulle det ske, så har vi samarbejde med Offerrådgivningen, der kan give den hjælp, der er behov for bagefter,« udtaler Vivian Winther Eriksen til Aarhus Stiftstidende.

Mens frivillige leder efter Steffen Dam Jensen, fortsætter politiets efterforskning til lands.

Siden politiet offentliggjorde billeder af Steffen Dam Jensen fra overvågningskameraer i 7-Eleven, har de fået ’enkelte henvendelser’, de nu arbejdere videre med.