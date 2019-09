Politiet leder fortsat efter en 73-årig mand fra Ebeltoft.

Østjyllands Politi fortsætter her til formiddag eftersøgningen i Ebeltoft af den 73-årige mand i elektrisk kørestol, der har været savnet siden i går kl. 1700.

Politiet har udvidet deres eftersøgning og leder nu også med dykkere i Ebeltoft havn i samarbejde med beredskabet i det, det betegnes som 'en stor eftersøgning'.

Det fortæller Vagtchef ved Østjyllands Politi, Flemming Lau.

«Vi har fået meldinger om, at han muligvis kan være søgt mod havnen, der ligger tæt på hans bopæl, så for at lukke den mulighed afsøger vi området med dykkere. Da ingen har reageret på, at de har set ham, siden vi gik ud med en efterlysning, har vi en nærliggende bekymring om, at han kan være faldet i havnen,« siger Flemming Lau og fortsætter:

»Vi snakker om en 73-årig mand, der er spændt fast i en elektrisk kørestol, som han ikke selv kan komme op af, så han er relativt bevægelseshæmmet i den sammenhæng«.

Flemming Lau opfordrer alle, der har set eller hørt noget, som kan hjælpe politiet i deres eftersøgning, til at ringe 114.

«Vi søger bredt efter ham, fordi vi ikke har nogle indikationer på, hvor han kan være, så vi er meget interesserede i at høre fra folk, der kan hjælpe os med at kortlægge hans færden.«