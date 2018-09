Danmarks Radio står foran en stor sparerunde. Inden for de næste fem år skal public service-mediet spare 20 procent, hvilket svarer til omkring 700 millioner kroner. Og det første store slag kommer formentlig allerede til at stå her i september.

B.T. kan nu erfare fra flere centrale kilder hos Danmarks Radio, at 'afviklingsstrategien' på alle områder bliver fremlagt på et bestyrelsesmøde 11. september. Herefter oplyser man det øverste ledelseslag om planen. Det er også blandt cheferne, at de første fyringer vil falde.

Ifølge B.T.s oplysninger er Danmarks Radios topchefer blevet bedt om at stå til rådighed i hele september. Dermed er al ferie i den periode inddraget. Det tyder meget vel på, at de første store ændringer kommer til at ske kort tid efter bestyrelsesmødet.

»Det er ikke nødvendigvis alle chefer, der bliver fyret på én dag, for ellers røber man overfor medarbejderne, at de er fyringstruet. Hvis man fyrer en chef, efterlader man medarbejderne i et vakuum, så nogle chefer vil man fyre, før man fyrer medarbejderne i afdelingen. Andre steder kan man starte i toppen, som man allerede har gjort i generaldirektørens sekretariat,« siger en af B.T.s kilder hos Danmarks Radio.

DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn har allerede afskediget en direktør.

Vedkommende peger på Caroline Reiler, der var direktør for Rådgivning, Strategi og Kommunikation, der blev fyret i maj som et led i spareplanerne, da stillingen blev nedlagt.

Det var ifølge kilden et meget strategisk træk, at man valgte at fyre en, som Maria Rørbye Rønn har kaldt for en af sine 'allertætteste medarbejdere'.

»Det giver street credit hos journalisterne, at man lægger hårdt ud.«

Der skulle ifølge kilden sandsynligvis være tale om fyringer af op til hver sjette medarbejder og lidt mere på chefernes side, men kilden understreger, at det er et meget kvalificeret gæt, da planen først bliver endeligt meldt ud på bestyrelsesmødet på tirsdag.

DRs tillidsmænd vil indgå i forhandlinger med ledelsen omkring blandt andet muligheden for frivillige fratrædelse.

Ifølge B.T.s kilder er planen, at adskillige DR-medarbejdere bliver 'sindet' af ledelsen, efter fyringen af cheferne. Det vil sige, at medarbejderne får at vide, at man har i sinde at fyre dem på en bestemt dato.

Det betyder dog ikke, at de fyrede medarbejdere ikke kan redde dem selv.

De fyrede medarbejdere har sammen med deres tillidsmænd en 14 dage lang forhandlingsperiode, hvor man vil forsøge at finde en plads til dem et andet sted i organisationen eller på anden vis redde deres tilværelse hos Danmarks Radio.

Den store bagedyst er et af programmerne, som kan være i farezonen for at blive droppet i forbindelse med sparerunden.

Det skulle ifølge B.T.s kilder også være generaldirektør Maria Rørbye Rønns ønske, at afskedigelserne sker af færrest mulige omgange - formentlig af 2-3 fyringsrunder - og ikke henover fem år, som der var lagt op til fra regeringen og Dansk Folkeparti, da nedskæringerne blev offentliggjort.

Fællestillidsmand for journalisterne i DR, Henrik Vilmar, var meget skuffet, da nyheden om den store besparelse kom frem tidligere på året.

Han har tidligere sagt følgende om sparerunden.

»Vi er rigtig kede af det. Det her kommer til at få store konsekvenser for mine medlemmer og for de brugere, der holder af DR og de programmer, vi laver. Det er ærgerligt,« sagde han til Ritzau.