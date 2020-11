Minkgrave placeret tæt på et drikkevandsdepot i Kølvrå, tæt på Flyvestation Karup, har ført til en stor demonstration lørdag.

Borgerne er nervøse for, at de nedgravede mink kan forurene drikkevandet.

Det skriver TV Midtvest.

Myndighederne har sagt, at minkgravene ikke har nogen risiko for drikkevandet, men vandværkets eksperter siger, at de er bange for det, siger Camilla Venø Dal, der er medarrangør af demonstrationen til mediet.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

De ord bliver bakket op af formand for Kølvrå Vandværk, Niels Christian Ravn, som har talt med TV Midtvest.

»Vi er nervøse. Der er enkelte, der tror på myndighederne, men størstedelen af os er meget nervøse. Det kan godt ske, at der ikke sker noget i morgen. Men hvad med om et år, om fem år eller om ti år? Fremtiden for vores grundvand er usikker, og det kan vi ikke leve med,« siger Camilla Venø Dal til TV Midtvest

Hun fortæller, at formålet med demonstrationen var, at få stoppet nedgravningen af de mange mink og samtidigt få gravet de nedgravede mink op fra jorden.

Ifølge Camilla Venø Dal har demonstrationen fået mange positive kommentarer med på vejen af forbipasserende og på sociale medier.