Et ønsketræ i shoppingcentret RO's Torv har skabt stor debat, efter at flere har bemærket, at nogle ønsker ophængt på juletræet i Roskilde langt overstiger den pris, der er udgangspunktet for det velmenende initiativ.

Men kan man tillade sig at være dommer over, hvad fattige børn ønsker sig? Ja, mener 55-årige Lea Madsen.

»Det her gider jeg ikke støtte. Så meget får mine egne børn ikke engang for,« siger hun.

Lea Madsen er blandt dem, der har studset over, at flere af ønskerne vanskeligt kan købes for 250 kroner, der ellers er rammen for gaveønskerne.

Sådan fungerer ønsketræet Børn fra mindre velstillede familier kan anmode om lov til at få ophængt et julegaveønske på ønsketræet. Ønsketræet står ved hovedindgangen til RO's torv i Roskilde. Alle modtagere af gaverne er udvalgt af blandt andet Roskilde Julemærkehjem, Mødrehjælpen Roskilde og Roskilde Kommune. Børnene må højst være 16 år. Ønskerne må højst koste 250 kroner at opfylde. De frivillige gavedonorer tager et ønske fra ønsketræet og finder den relevante gave, som afleveres indpakket.

Hun fortæller, at hun på træet så ønsker som 'Airpods', Apples originale trådløse høretelefoner, der koster over 1.000 kroner, samt elløbehjul, der også nemt runder fire cifre.

I de seneste fire år har Lea Madsen i december opsøgt ønsketræet, fundet et gaveønske og købt en gave til et fremmed barn blandt lokalområdets mindre bemidlede børn, der er udvalgt af blandt andet Mødrehjælpen, kommunen og Roskilde Julemærkehjem.

Men i år er hun gået uden om træet.

I stedet har hun købt gaver til fire fremmede børn for i alt 1.200 kroner, fortæller hun. De børn fandt hun i de mange kommentarer, som hendes opslag om ønsketræet har afstedkommet i en lokal Facebook-gruppe.

Lea Madsen har de seneste fire år i december købt gaver til fremmede børn via ønsketræet. I år vælger hun en anden løsning.

Lea Madsen mener, at hun som gavegiver er i sin gode ret til at have en mening om, hvad børnene bør ønske sig af fremmede.

»Det er ikke, fordi jeg ikke vil bruge pengene. Men hvis ønsket kommer fra et barn i en familie, der er økonomisk udfordret, så synes jeg, der er mere fornuftige ting at bruge penge på, eksempelvis en fed vinterjakke,« siger hun og fortsætter:

»Børn skal ikke straffes, fordi de kommer fra fattige familier, men hvis de ønsker sig Airpods, så tænker jeg, at der må være noget, der er vigtigere, end at tingene 'hedder det rigtige', og at det handler om mærkevarer.«

Men hvis det nu er det, barnet ønsker sig, og barnet kan se, at klassekammeraterne får Airpods, er det så ikke fint at have et sådant julegaveønske?

Camilla Fosbæk har købt denne gave til en seksårige pige.

»Børn skal have lov til at ønske sig, hvad de vil. Men når der er tale om så dyre ønsker, så kan jeg frygte, at de måske ender med slet ikke at få noget,« siger Lea Madsen.

Ønsker eller bestillingslister?

Mens nogle i kommentarer til debatten om ønsketræet kalder de dyre ønsker 'bestillingslister' frem for julegaveønsker, er der også dem, der tager børnenes parti.

'Altså børn fra fattige familier må vel gerne ønske sig det samme, som deres kammerater ønsker sig. Det gør dem hverken mere eller mindre forkælede end andre,' skriver en eksempelvis.

33-årige Camilla Fosbæk var også overrasket over at se dyre ønsker på ønsketræet. Hun bemærkede et ønske om en spillekonsol, som slet og ret er for dyrt et ønske at opfylde for hende.

Må fattige børn ønske sig dyre gaver af fremmede?

»Jeg synes, det er fair, at børn ønsker sig noget, der koster mere end 250 kroner. Men at hænge 500 kroner-ønsker op er måske lige i overkanten. Det er ikke noget, jeg farer i flint over, så jeg gik bare pænt uden om de ønsker, der kostede 500 kroner eller mere,« siger hun.

Da Camilla Fosbæk var studerende og enlig forsøger, modtog hun julegaver fra Mødrehjælpen på vegne af sin søn. Derfor vil hun gerne 'betale tilbage' og støtter nu også fast det godgørende formål.

I år fandt hun et ønske fra en seksårig pige. Legetøjet kunne fås på tilbud til 199 kroner, fortæller hun.

»Personligt giver jeg en gave, som jeg har råd til, og som jeg har lyst til at give. Jeg vælger den gave, som kan gøre et barn glad, og som passer til min forvaltning, og hvad jeg kan give,« siger hun.

Camilla Fosbæk, 33 år, har selv været studerende og enlig forsørger. Hun har i 2010 modtaget en julegave på vegne af sin søn fra Mødrehjælpen.

Camilla Fosbæk vil ikke gøre sig til dommer over, hvilke ønsker børnene vil have ophængt på ønsketræet.

»Det bør jeg ikke have en mening om, for der er stadig et barn, der ønsker sig det,« siger hun og fortsætter:

»Man må ønske sig lige det, man ønsker sig, men det er ikke sikkert, man får det.«

For at de udvalgte børn, der har fået lov til at hænge deres ønsker op på juletræet på RO's Torv, kan få deres ønske opfyldt, skal de frivillige gavedonorer have købt, indpakket og afleveret deres gave senest søndag 13. december.

Der var lørdag ikke flere gaveønsker tilbage på ønsketræet, så det lader til, at alle børn heldigvis får deres ønsker opfyldt.