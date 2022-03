De er landets største forhandlere af e-cigaretter. Har 36 butikker på landsplan og har heddet det samme siden 2012.

Men nu er det slut, og en ny begyndelse står for døren.

Smoke-It skifter navn til GEjSER.

Og det er der en særlig grund til.

»Det gør vi, fordi forbrugerombudsmanden har været efter os for at opfordre til rygning. Det kan virke lidt spøjst, for vi blev faktisk stiftet for at hjælpe folk med at stoppe med at ryge, og vi rådgiver om nikotinnedtrapning i vores butikker. Men myndighederne har en anden opfattelse, og den retter vi os selvfølgelig efter,« fortæller Jeanett Andersen, PR-ansvarlig i GEjSER, og uddyber:

»Det har været op ad bakke, og det har været utroligt svært at finde et nyt navn. Men GEjSER passer godt til os, det handler om nordisk urkraft, styrke og damp. Vores kunder er jo primærk folk, der har oplevet den kæmpe sejr, det er at kvitte smøgerne.«

Kæden, der er specialist inden for e-cigaretter, åbnede den første fysiske butik på Klostertorv i Aarhus i marts 2012.

Mandag har hovedkontoret i Galten så officielt skiftet navn, og kædens butikker vil stå klar med nye facader 1. juni.

»Vi starter med vores butik i Skagen, der åbner 8. april, og så kører vi ellers på. Det har været en kæmpe beslutning,« forklarer Jeanett Andersen.

1. april går Gejser en ny tid i møde. Her er det ikke længere lovligt at sælge væsker til e-cigaretter med andre smage end tobak og mentol.

Det betyder, at april både byder på et nyt navn og et mere begrænset sortiment.

»Vi ændrer selvfølgelig udtryk, men vi er de samme butikker, men med et nyt navn. Vi gør det udelukkende for at imødekomme myndighederne,« fortæller hun.

Forbrugerombudsmanden mener, at I med jeres navn blandt andet opfordrer til rygning. Hvad tænker du om det?

»De har sat os i kategori med tobaksindustrien. Det er op ad bakke. Men nu gør vi det her for at vise, at vi gerne vil samarbejde.«

Og ifølge Jeanette Andersen er det nye navn blot en start.

»Vi håber på, at vi får noget succes. Vi håber på, at vi kan åbne flere butikker, og vi håber på, at myndighederne forstår, at vi går ind for en røgfri fremtid.«

Af GEjSERs 36 butikker på landsplan ligger de fire i Aarhus.