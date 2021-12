Den store danske hotelkæde Comwell har taget et nyt corona-værktøj til sig.

Det sker i håbet om, at sygemeldinger ikke skal få korthuset til at vælte på Comwells hoteller.

I en tid, hvor der er lange køer ved mange coronatestcentre, kan det være en udfordring at få vagtplanen til at hænge sammen – især i tilfælde af pludselig sygdom blandt de ansatte.

Derfor har Comwell investeret i et større parti CE-godkendte selvtest mod coronavirus, skriver JydskeVestkysten.

Comwell ser selvtestene som et supplement til – og ikke som en erstatning for – de eksisterende testmuligheder.

Især i én bestemt situation kan selvtestene få stor betydning.

»Ingen kan helgardere sig mod corona, men vi gør alt, hvad vi kan for hele tiden at skabe tryghed. Dem, som ikke måtte være vaccinerede, skal selvfølgelig testes hyppigt, men vi opfordrer alle til at lade sig teste. Og kan de ikke nå det i forbindelse med, at de kaldes på arbejdet med kort varsel, og i øvrigt er symptomfrie, bruger vi selvtest,« siger HR-direktør Mai-Britt Jensen til JydskeVestkysten.

Comwells ansatte skal i forvejen vise coronapas.

Det samme skal gæsterne – både når de tjekker ind på hotellerne, når de skal til konference og når de skal spise på en af Comwell-hotellernes restauranter.

Prøvesvaret fra selvtest giver som det er nu ikke adgang til coronapas.