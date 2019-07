Da aarhusianeren Knut Randbo kom hjem fra ferie, fik han en kedelig overraskelse.

For en fæl stank kom ham i møde, da bilen trillede forbi Dokk1 tæt ved Aarhus Havn og bymidten.

»Vi bor i Marselis-kvarteret, og her har været en lugt af brændt kaffe eller slags sojaolielugt de seneste dage. Den er mærkbart ubehagelig. Det kommer vel ude fra havnen, fra industrien i Sydhavnen. Vi kan hverken byde gæster eller turister denne ubehagelige kvalmende lugt, der ligger over City, Aarhus syd og Strandvejen,« siger Knut Randbo til stiften.dk.

Flere andre læsere har den seneste uges tid kontaktet lokalavisen og klaget over lugten.

Nu vil Aarhus Kommune undersøge havnens tunge virksomheder for at finde frem til, hvor stanken kommer fra.

Ifølge Lars Stenvang Hansen, der er den ansvarlige på området hos Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord hos kommunen, kan lugtgenerne skyldes, at der den seneste tid har været østenvind.

Han understreger dog, at ingen borgere har henvendt sig til kommunen med klager over lugtgener i Smilets By.

Det er ikke kun aarhusianerne, som har måttet holde sig for næsen i løbet af sommeren.

I Roskilde har der været så ildelugtende en stank, at flere borgere brokkede sig til kommunen.

Det viste sig, at den fæle dunst kom fra en bunke kompost på en mark lige uden for byen.

Det fik kommunens miljøafdeling til at indskærpe over for ejeren af marken, at der omgående skal gøres noget ved lugtgenerne. Endnu er kilden til lugten i Aarhus ikke fundet.