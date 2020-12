I knap et år har mange sygeplejersker arbejdet i frontlinjen på hospitalernes coronaafsnit. Nu bliver de belønnet med en stor bonus. I hvert fald dem i Region Sjælland.

Sådan lyder en aftale indgået mellem Region Sjælland og Dansk Sygeplejeråd.

»Vi ved, at vores Corona-personale er hårdt prøvet. Men vi ser et behov for at trække endnu mere på dem i den kommende tid. Og derfor har vi haft et stort ønske om at få en aftale,« siger Per Bennetsen, administrerende direktør i Region Sjælland, til Sjællandske Medier.

Sygeplejerskerne kan altså se frem til en bonus svarende til et årsbeløb på 36.000 kroner.

De bliver dog udbetalt pr. arbejdende måned. Det vil sige 3000 kroner pr. måned til hver sygeplejerske.

Bonusaftalen gælder helt præcist for sygeplejersker, som allerede arbejder på et coronaafsnit, og for sygeplejersker, som frivilligt melder sig til coronaberedskabet.

Der er dog også en aftale for de sygeplejersker, som bliver pålagt at arbejde på et coronaafsnit. Med tre dages varsel kan et sygehus nemlig forflytte en arbejdende sygeplejerske fra en afdeling til en anden.

Har vil sygeplejersken også få 3000 kroner om måneden. 1500 når forflytningen finder sted, og 1500 når personen kommer tilbage til sin vante afdeling ingen.

Er man kun forflyttet en uge, får man stadig 3000 kroner. Bliver man forflyttet mere end en gang på en måned, får man dog ikke mere end 3000 i alt.

Aftalen er lavet for at tiltrække endnu flere sygeplejersker til coronaafsnittene.