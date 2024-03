Sent mandag aften rykkede både brandvæsenet og Beredskabsstyrelsen ud til en 2.000 kvadratmeter stor bygning i Silkeborg, da der var risiko for, at den ville styrte sammen.

Nu er der nyt i sagen.

»De har meget travlt og går rundt om bygningen og lyser,« sagde fotograf og freelancejournalist Peter Erfurt til TV Midtvest mandag aften.

Det er en lagerbygning på Mads Clausens Vej 14 tilhørende maskinfabrikken Wila A/S, som af uvisse årsager var ved at kollapse.

Ifølge Peter Erfurt 'hang' den store lagerbygnings vægge og porte.

Tirsdag morgen har politiet heldigvis gode nyheder.

»Vi ved ikke, hvorfor den var ved at kollapse, men for nu er den sikret,« siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch, til TV 2 Østjylland.

Ingen personer er kommet til skade, og intet tyder på, at der er sket lovovertrædelser i sagen.

Skadesservice arbejder stadig på stedet.