Forventningerne var store før det kæmpemæssige 750-års byjubilæum i Nyborg senere på året.

Men det har man nu valgt at aflyse.

Og så tænker du nok: Nå, endnu at arrangement, som er blevet aflyst grundet corona.

Der tager du dog fejl.

Den store fest aflyses nemlig, fordi Nyborg simpelthen ikke fylder 750 år i år.

Det skriver TV 2.

Museumsinspektøren fra Østfyns Museer, Mette Ladegaard Thøgersen, har nemlig slået fast, at byen er mindst 828 år gammel.

»De første skriftlige kilder, der nævner Nyborg, er fra 1193,« fortæller hun til TV 2.

Tilbage i 1971 fejrede man byens 700 års fødselsdag med en stor fest, men den viser sig altså nu at have været på et forkert grundlag.

I stedet for byjubilæet vil man afholde et 750 års jubilæum for den første bylov i Nyborg.