Der er meldinger om en stor brand i en lagerbygnng, der stod til nedrivning på Bødkerporten i Avedøre.

»Det er en lagerbygbygning, som stod til nedrivning,« siger vagthavende hos Københavns Vestegns Politi, Lise Jensen og fortsætter:

»Vi arbejder lige nu på at spærre af derude, så redningsfolkene kan få ro til at slukningsarbejdet.«

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Foto: Byrd/Steven Knap Vis mere Foto: Byrd/Steven Knap

Dog melder Københavns Vestegns Politi kl. 21.28, at branden er under kontrol.

»Vi har sat massivt ind og sikret os, at branden ikke breder sig til de omkringliggende bygninger. den del er under kontrol,« siger operationschef i Hovedstadens Beredskab, Mads Graversen og fortsætter:

»Vi skal være der ude i hvert fald i en fem - seks timer endnu. Røgen er ikke farlig.«

Københavns Vestegns Politi skriver på Twitter, at folk skal respektere politiets afspærringer, således brandvæsnet kan arbejde i fred.

Brand i stor bygning på Bødkerporten I Hvidovre Vis mere Brand i stor bygning på Bødkerporten I Hvidovre

Et øjenvidne fortæller til B.T., at bygningen formentlig har brændt et stykke tid, inden brandvæsenet kom frem.

Der gik i hvert fald cirka 10 minutter fra hun så røgudviklingen, til hun hørte de første sirener, og folk begyndte at komme ud af husene i nærheden. Der gik ikke lang tid, fra da brandvæsnet ankom, til det begyndte at tynde ud i røgen.

Hovedstadens Beredskab fortæller, at der er tilsyneladende tale om en stor lagerbygning.

Der er store flammer og megen røg.

»Vi har udlagt de store slanger og er gået igang,« skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Slukningsarbejdet forventes at vare det meste af aftenen.