Når du står på ski, efterlader du noget ganske overraskende på løjperne.

Et nyt studie viser nemlig, at 14 forskellige typer af PFAS kemikalier, de såkaldte 'for evigheds kemikalier,' er blevet fundet på løjper, hvor mange står på ski.

Det skriver The Guardian.

Undersøgelsen er lavet i Østrig på skiløjper, der er hyppigt frekventeret af skiløbere.

Og her fandt forskere frem til, at der var et bemærkelsesværdigt højere niveau af PFAS i skiområder, end steder hvor der ikke bliver stået på ski.

»Der har længe været bekymring for brugen af PFAS i skismøring, men denne undersøgelse på alpine skipister viste, at skiløb vil producere høje koncentrationer af PFAS overalt, hvor skiløb finder sted, og hvor disse typer voks anvendes,« siger ledende forsker på projektet, Viktoria Müller.

Det tager flere hundrede år, før PFAS kemikalier bliver nedbrudt, derfor vækker det, ifølge forskerne, 'stor bekymring,' at skiløbere brugere denne form for voks på deres ski.

Denne voks bliver brugt på skiene for at gøre dem mere glatte og dermed øge hastigheden ned ad bjergene.

Nogle steder er voks med PFAS allerede blevet forbudt, blandt andet i professionelle løb.