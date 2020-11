Tyskerne kommer måske til at invadere Jylland.

I hvertfald når det gælder sommerhusmarkedet ved Vadehavet og især Fanø. Det mener sommerhus-udlejningsfirmaerne i området, der påpeger, at flere og flere udlændinge køber sig ind på det danske sommerhusmarked.

»Vi er bange for, at det kan gå hen og bliver en invasion. Der er nogle regler, og det eneste vi efterspørger er, at de regler bliver overholdt. Vi oplever i stigende grad, at de sommerhuse, vi er med til at udleje, de bliver solgt til især tyskere, og i tre ud af fire gange udgår de så herefter i udlejningnen,« fortæller Kent Nymark fra Sol og Strand på Fanø til B.T og fortsætter.

»De områder kan ende med at blive blottet for mennesker. Det har vi set ske på Sild Ø(Sylt, red) og andre tyske badehavsøer,« understreger Kent Nymark, der også fortæller om, at de stadigvæk er glade for de 'almindelige' tyske gæster, der kommer og lejer sig ind.

Det er i sær på Fanø, at der bliver købt sommerhus i stor stil af tyskere. Foto: Claus Fisker Vis mere Det er i sær på Fanø, at der bliver købt sommerhus i stor stil af tyskere. Foto: Claus Fisker

Danmark har en særaftale med EU, der skal forhindre udlændinge i at købe sommerhuse i Danmark, og man skal have dansk statsborgerskab for at købe et sommerhus, medmindre man får en dispensation.

Kent Nymark og sommerhusbranchen er dog ikke alene med den holdning om at der skal gøre noget ved salg af sommerhus til udlændinge, for nu er flere forskellige politikere fra området også gået ind i sagen.

»Jeg vil passe på Fanø. Øen skal ikke komme til at ligne den tyske vadehavsø Sild,« siger det socialdemokratiske folketingsmedlem Anders Kronborg, og han samtidig understreger, at der er bred politisk opbakning til, fortsat at håndhæve sommerhusreglen i Danmmark.

Det skriver JydskeVestkysten.

Også Anders Kronborgs politiske kollega Ulla Tørnæs fra Venstre, vil gerne drøfte, det stigende antal tyske sommerhusejere med Venstres retsordfører og med justitsminister Nick Hækkerup.

Her er mulighederne for dispensation af sommerhuskøb for udlændinge Civilstyrelsen udsteder tilladelser til udlændinge, der ønsker at erhverve sig en såkaldt sekundærbolig i Danmark. Det sker blandt andet efter kriterierne herunder. Tidligere ophold i Danmark: Det vigtigste punkt i vurderingen. Har man været på 25 eller flere ferier i Danmark i de sidste 25 år, så vil man som hovedregel få tilladelse til køb af sommerhus. Familiemæssig tilknytning: Har man familie i Danmark og hyppig kontakt med dem, så trækker det op i vurderingen. Sproglig eller kulturel tilknytning Kendskab til dansk historie, kulturliv og samfund trækker op i vurderingen. Taler man dansk, så trækker det også op. Tilknytning til konkret ejendom Har man eksempelvis afholdt ferie i det samme hus flere gange, så kan det trække op i vurderingen. Kilde: Civilstyrelsen

I følge tal fra DR tilbage fra 2018 fik 374 udlændinge dispensation til at købe sommerhus i Danmark, sammenlignet med 54 tilbage i 2007.