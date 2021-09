Fredag klokken 9.07 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en medarbejder var faldet ned fra et stillads på Wilhelm Meyers Allé i Aarhus.

Klokken 9.11 nåede både politi, brandvæsen og ambulance til stedet.

Manden var ved fuld bevidsthed og kunne tale med betjentene, da politiet ankom. Det oplyser Østjyllands Politi til B.T.

Manden er dog faldet 4-5 meter gennem et stillads, og det er endnu for tidligt at sige noget om om hans skader.

Politiet arbejder lige nu på sagen.

“Arbejdstilsynet blev tilkaldt, og det skal derefter vurderes, om der er sket en overtrædelse af reglerne,” siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Det er uvist, hvilket firma manden arbejdede for.

Den præcise adresse er heller ikke oplyst.