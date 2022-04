En gruppe aktivister har brugt natten i frysende minusgrader.

De har nemlig fortsat en mission, de startede torsdag formiddag. Målet er at forhindre russisk olie i at blive lastet fra tankskibet Seaoath og over på skibet Pertamina Prime, som venter på de friske forsyninger af brændstof.

Det er fuldt ud lovligt for tankskibet at omlaste olien, men det har indtil nu ikke været muligt, fordi demonstranterne har lagt sig mellem de to skibe.

»De forsøgte med en omlastning i nat, som vi lykkedes med at bremse med vores protest, så det var endnu en succes for os,« siger Sune Scheller, kampagne- og programchef i Greenpeace.

Aktivisterne har været på vandet natten over, og nogen af dem har siddet i gummibådene i 24 timer. (Greenpeace) Vis mere Aktivisterne har været på vandet natten over, og nogen af dem har siddet i gummibådene i 24 timer. (Greenpeace)

Han har her til morgen, da B.T. taler med ham, været på vandet i omkring 24 timer. Nu er han så småt ved at gøre klar til at tage ind på land og få en kop varm kaffe.

»Det har været en småkold nat, men også flot og stjerneklar. Og at bruge en nat i Kattegat blegner jo i forhold til at bruge en nat under bombardement i Ukraine, som jo grundlæggende er den krig, vi forsøger at gøre noget ved,« siger han.

Den russiske olie er en indtægtskilde for Rusland. Og de penge kan potentielt blive brugt til at føre krig i Ukraine. Derfor ser aktivisterne også deres mission som et lille bidrag mod fred.

Noget, de også gjorde klart, da de greb malerrullerne og efterlod et budskab på skibet Pertamina Prime.

Aktivisterne har malet på skibet Pertamina Prime. De er nu sigtet for hærværk. (Kristian Buus / Greenpeace) Vis mere Aktivisterne har malet på skibet Pertamina Prime. De er nu sigtet for hærværk. (Kristian Buus / Greenpeace)

»Vi synes, det er fint at efterlade et budskab på skibet, som det kan sejle ud i verden med, så folk kan se, at olie købt i Rusland er med til at finansiere en krig, som så mange lider under,« siger Sune Scheller.

Politiet er dog ikke helt enige i den vurdering. De var nemlig et smut forbi aktivisterne på vandet og sigtede holdet for hærværk.

»Vi står ved vores beslutning. Kommer der nogle juridiske konsekvenser ved det, så må vi tage det med.«

Nordjyllands Politi har her til morgen ikke kunnet sige noget om, hvorvidt de planlægger at afbryde demonstrationen.

Politiet lagde vejen forbi demonstrationen i et af forsvarets skibe. Mødet mellem de to gik fredeligt for sig. (Greenpeace) Vis mere Politiet lagde vejen forbi demonstrationen i et af forsvarets skibe. Mødet mellem de to gik fredeligt for sig. (Greenpeace)

»Vi følger op på situationen, når det er lyst og laver en vurdering,« siger vagtchef Poul Fastergaard.