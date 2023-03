Lyt til artiklen

Intet mindre end 22 østjyske borgere blev onsdag morgen og formiddag anholdt.

Det meddeler Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

»Fra tidlig morgen klokken 04.00 kørte politiet rundt til borgere på flere adresser i Aarhus-området,« skriver politikredsen og fortsætter:

»Fælles for de anholdte er, at de ikke er mødt op som aftalt i fogedretten, og at de ikke har reageret på indkaldelser og rykkere.«

Fogedretten kan man blive indkaldt til, hvis man skylder penge til nogen, som ser sig nødsaget til at få fogedrettens hjælp til at inddrive denne gæld.

Bliver man indkaldt, har man pligt til at møde op – og gør man ikke det, risikerer man altså, at politiet en dag banker på.

Af den grund opfordrer politiet til, at man sørger for at møde op i retten som aftalt eller får lavet en ny mødedato, hvis man skulle være forhindret.

Onsdagens indsats bliver bestemt ikke den sidste, skriver Østjyllands Politi.