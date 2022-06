Lyt til artiklen

Navnet kan godt snyde og lyde som en ny app til din telefon.

Men nu får alle borgere i Danmark, Grønland og Færøerne, der søger om pas eller nyt pas, det nye e-pas i fysisk form.

Det nye officielle og avancerede dokument opfylder de højeste sikkerhedsstandarder i EU samt International Civil Aviation Organisation (ICAO) og består af 32 sider, heriblandt en polycarbonatdataside med en elektronisk chip.

Det fortæller producenten Veridos i en udmelding.

»Vi er begejstrede for, at Kongeriget Danmark var i stand til at begynde at udstede de nye e-pas efter tidsplanen. Borgerne vil modtage state-of-the-art dokumenter, der ikke kun er forfalskningssikre, men som også giver dem mulighed for nemt og effektivt at krydse grænser,« siger Marc-Julian Siewert, direktør for Veridos.

»Ansøgere vil ret hurtigt kunne modtage deres nye pas, da udstedelsesprocessen kun tager tre til ti arbejdsdage afhængig af efterspørgsel. Vi er meget glade for, at vi kan være med til at levere borgerne i Danmark med sådanne high- end rejsedokumenter,« tilføjer Jesper Mikkelsen, ejer og administrerende direktør i idpeople.

De nye pas indeholder i alt fire billeder af indehaveren, herunder et standardportræt, et foto i et semitransparent vindue og et farvefoto.

Men selvom det er et nyt pas, så er der stadig elementer fra det gamle.

For det historiske tema og de velkendte designmotiver fra passet gennem de seneste 20 år er stadig at finde i det nye pas.

Som det gennemgående motiv vises fortsat Jelling-stenene, der skaber en stærk forbindelse til grundlæggelsen af den danske nationalstat.

Danmark udsteder i alt otte typer pas: dansk, grønlandsk og færøsk nationalitetspas, diplomatpas, tjenestepas, fremmedpas, konventionspas og provisorisk pas.