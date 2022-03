Facebook Messenger har tilføjet en ny mulighed for at sende hemmelige beskeder.

Det skal forstås sådan, at de pågældende beskeder lander i modtagerens chat vel at mærke uden, at der dukker en notifikation op på vedkommendes telefon eller computer.

Det oplyser Meta, som står bag Facebook, i en blog-opdatering på messengernews.fb.com tirsdag.

Tilføjelsen af muligheden for at sende såkaldte 'silent messages' sker sammen med andre ændringer af Messenger – inklusive muligheden for at tagge alle '@everyone' i en gruppechat, så man kan fange alle deltageres opmærksomhed, som Meta formulerer det.

Tilføjelsen af lydløse beskeder sker ved at skrive '/silent' (eller '@silent' på Instagram) forrest i beskeden, og så kan man eksempelvis undgå at vække venner i andre tidszoner midt om natten, fordi der ikke vil blive udsendt en notifikation med beskeden.

»Nu kan du dele de der natte-åbenbaringer i samme øjeblik uden at forstyrre freden, og dine venner kan læse din besked, når det passer dem,« skriver Meta om funktionen.

Det er Metas plan, at man i de kommende uger vil introducere endnu en ny funktion '/pay', som gør det muligt at sende og modtage penge i sine en-til-en chats i Messenger, samt '/gif', som skal gøre adgangen til en verden af sjove små videoer nemmere.