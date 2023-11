Man skal ikke cykle mange meter gennem Københavns gader, før man får øje på den populære, oppustelige Hövding-cykelhjelm.

Det kan dog være, at man snart skal cykle lidt længere i Sverige. Det skyldes, at Forbrugerstyrelsen i Sverige netop har besluttet et midlertidigt stop for salget af en bestemt model af cykelhjelmen.

Det skriver SVT.

Hövding-cykelhjelmen har en indbygget airbag, cyklister bærer om halsen i form af en krave i stedet for den klassiske cykelhjelm. Airbaggen skal udløses i tilfælde af en ulykke og beskytte halsen og hovedet.

I maj afslørede SVT, at firmaet Hövding bevidst solgte hjelme af modellen Hövding 3 med en kendt designfejl, hvor hovedbeskyttelsen ikke var indsat.

Og efter adskillige indberetninger fra offentligheden, indledte den svenske forbrugerråd en undersøgelse, der onsdag således har ført til det midlertidige stop af salget, mens man vil undersøge sagen.

»Vi er kommet frem til, at det kan antages at være farligt. Det er altså noget andet end, at det er rigtigt farligt. Der kan være sikkerhedsrisici med hjelmen. Når vi er færdige med undersøgelsen, ved vi, hvordan det står til med den sag,« siger viceforbrugerombudsmand Kristofer Johannesson, til mediet.

I Danmark sælges cykelhjelmen, herunder Hövding 3-modellen, også hos en række forhandlere.

Salgsforbuddet er dog kun rettet mod Hövding Sverige AB og omfatter ikke andre forhandlere. Forbuddet gælder indtil myndigheden træffer en anden beslutning, lyder det.

Såfremt virksomheden overtræder salgsforbuddet, risikerer de at skulle betale en bøde på 3 millioner svenske kroner.