I sommer stoppede Jens Romundstad – der blev kendt som 'Biker Jens' – som administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i solcellefirmaet Solartag.

Nu har han solgt sine ejerandele i virksomheden til en gruppe mangemillionærer.

Det skriver erhvervsmediet Finans, der har fået det bekræftet af Jens Romundstad, som danskerne lærte at kende, da han var med i den allerførste udgave af 'Robinson Ekspeditionen', hvor han fik det famøse kælenavn.

Da han stoppede som administrerende direktør i sommer, fortalte han, at det skete i forbindelse med, at Solartag stod over for en 'yderligere international ekspansion'.

»Jeg har aldrig tidligere i min karriere arbejdet med internationalisering,« skrev han i et opslag på LinkedIn, hvor han oplyste, at han ville give plads 'til en profil, som er bedre end mig til dette':

»Det er også i min egen interesse, da jeg selvfølgelig fortsat er medejer af Solartag med mine 22,5 procent af ejerskabet.«

Det er de 22,5 procent, han nu har solgt til en ukendt pris til selskabet Greenergy Invest, som tre velhavende erhvervsfolk og deres familier står bag, skriver Finans.

Til Finans fortæller han, at han endnu ikke ved, hvad han nu skal:

»P.t. har jeg muligheden for at hygge ekstra med familien, og det benytter jeg mig af,« skriver han i en besked til erhvervsmediet.

Udover rollen som administrerende direktør i Solartag, har Jens Romundstad også tidligere været HR-chef for Coop og salgsdirektør i Fakta.