Unge drikker for meget. For ofte. Og begynder på det ALT for tidligt. Det mener skuespiller, forfatter og misbrugskonsulent Allan Olsen.

Han synes ikke, at ‘ganske unge skal have lov til at drikke sig fulde weekend efter weekend’.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det ikke ualmindeligt, at børn på 11-12 år har drukket alkohol, og hver femte 13-årige har prøvet at være fuld.

Generelt er danske unge dem, der drikker mest i Europa.

»Jeg kan blive så forbandet. Vi er det land i verden, der er mest liberalt, når det gælder unge og alkohol. I USA skal man være 21 for at drikke, og man må ikke drikke på gaden. I Danmark har vi givet fuldstændig los. Men er man 15-16 år og drikker sig i hegnet meget tit, kan det føre til alkoholisme.«

Skuespiller, forfatter og misbrugskonsulent Allan Olsen mener, at danske une drikker ALT for meget og begynder ALT for tidligt.

Det kan lyde som et opråb fra en sur, gammel mand, men han ved, hvad han taler om. For han har selv været der.

I mange år var det ham, der turede rundt i byen, fuld som en krage og med de sorteste huller i hukommelsen, når han igen dukkede op til overfladen.

Danskerne er enige

En YouGov-måling, der er lavet for B.T., afslører, at danskerne er enige med ham. Hele 64 pct. af de adspurgte er helt eller delvist enige i, at unge mellem 15 og 18 år drikker for meget.

Særligt de unges debutalder falder de adspurgte for brystet. 75 pct. af de danske kvinder erklærer sig helt eller delvist enige i at ‘unge begynder at drikke for tidligt’, mens 62 pct. af alle mænd er helt eller delvist enige i det udsagn.

Det er ikke sjovt at sove i en port, når man kun er 16 år Allan Olsen

Allan Olsen bor i indre by i København og har fra sine vinduer frit udsyn til det, han oplever som en drukkultur, der er ‘gået fuldstændig over gevind’.

»Jeg ser en aggressivitet, som hører alkoholen til. Unge, der brækker sig, pisser i portene, larmer og fylder. Jeg kan se ulykkelige unge sidde alene tilbage, når deres venner er taget videre, og de selv er for fulde til at komme med. Men det er ikke sjovt at sove i en port, når man kun er 16 år.«

Vil vi ændre kulturen, skal der drastiske midler til, mener Allan Olsen, der anbefaler, at vi henter inspiration hos vores nordiske naboer.

»I Island har man udviklet en kompromisløs model, der faktisk virker. Der er simpelthen udgangsforbud for unge. Er man under 13 år, må man være ude indtil kl. 20. Er man under 16 år, må man være ude til kl. 22. Om sommeren er det to timer senere. De har et korps af frivillige, der hjælper politiet med få fat i forældrene, hvis de unge er for længe ude.«

For 20 år siden, da islandske forskere, politikere og forældre besluttede at indføre den krasse model, havde 42 pct. af eleverne i de islandske 10. klasser drukket alkohol inden for den sidste måned.

I dag er tallet nede på seks pct.

Til sammenligning svarer 52 pct. af danske 16-årige i en ny Megafon-måling for Sundhedsstyrelsen, at de ikke bare har drukket i løbet af den sidste måned.

De svarer også, at de har drukket mere end de anbefalede syv genstande til kvinder og 14 genstande til mænd.



»Herhjemme overlader vi de unge til de frie markedskræfter. I gamle dage kunne man ikke købe alkohol efter kl 22. Nu kan man købe det døgnet rundt, og i Netto er en cola dyrere end en guldøl. Men hvorfor er der en aldersgrænse på 18 år for cigaretter, mens den kun er 16 år for at købe øl. De frie markedskræfter er blevet for frie. Alkohol er en kæmpe business, så der laves strategier for mer-salg og kampagner, der har de unge, som faktisk er for unge til at drikke, som målgruppe,« siger Allan Olsen.

Alkoholiker som 18-årig

Selv begyndte han at drikke, da han var 12 år gammel og var fuldblodsalkoholiker i en alder af 18.

Først som 33-årig stoppede han, meldte sig ind i AA og har i år 25 års jubilæum som ædru.

Som misbrugsbehandler har han siden lært meget om alkoholisme - også sin egen.

»Jeg havde en række karaktertræk, som er kendetegnende for mange alkoholikere. Det handler om lavt selvværd, overdreven følsomhed, ensomhed og meget impulsiv opførsel. Jeg kæmpede med at finde min plads i familien, i skolen og blandt vennerne. Jeg følte mig nemt forsmået, frygtsom og hævngerrig, og jeg reagerede meget impulsivt og voldsomt, hvis jeg blev presset eller følte mig uretfærdigt behandlet,« skriver han i sin nye bog, ‘Jeg tog en anden vej’.

Allan Olsen som ung skuespiller. Han begyndte at drikke som 12-årig og var som 18 årig alkoholiker. Først som 33-årig kom han i behandling, blev ædru og har ikke rørt alkohol siden.

For ham handlede det om, at alkoholen dulmede de følelser, han ikke kunne håndtere. Men den metode vil han på det kraftigste advare unge mod at benytte.

»For hvordan lærer man at være i sine følelser, hvis man altid drikker dem væk,« spørger han og følger op med et retorisk spørgsmål:

»Hvad sker der senere i livet, når man bliver nervøs - over arbejde eller alt muligt andet? Så tyer man igen til alkohol. De unge, der er vant til at drikke sig i hegnet, får ikke som voksne et drikkemønster, hvor de pludselig synes, at to øl er nok. De drikker stadig voldsomt meget og bliver alt for fulde, for de går efter en virkning fremfor det sociale og hyggen.«

For Allan Olsen er et sundt drikkemønster, at man kan stå ved den, man er - også når man er beruset.



»Bliver man aggressiv, kommer i konflikt, bliver tudende eller selvmedlidende, er mønstret usundt.«

Hans mål er ikke, at vi vi bliver en nation af afholdsmænd.

»Mit mål er, at vores unge får et livslangt, godt forhold til alkohol. I modsætning til mig, der ikke kan tåle at drikke.«