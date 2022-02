Måske du kender følelsen af ærgrelse, fordi din cykel ikke længere holder dér, hvor du parkerede den.

Risikoen for, at du gør, er stor. I gennemsnit er der nemlig lidt over 100 danskere, der dagligt får stjålet sin cykel. Og det skal der gøres op med, mener Cyklistforbundet.

Ifølge forbundet blev der i gennemsnit meldt cirka 111 cykler stjålet dagligt i Danmark i 2020. Det svarer til omkring 40.642 cykler på et helt år.

»Hvis der blev stjålet 40.000 biler om året, ville nogen tage affære. Nu skal der tages affære på cykelområdet og findes et system. Vi accepterer i alt for høj grad, at cyklen bliver stjålet.«

Har du prøvet at få stjålet din cykel?

Ordene kommer fra Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, der endda tror, at antallet af stjålne cykler er et mørketal, fordi mange ikke anmelder det.

Derfor hejser direktøren nu et flag for, at cyklen er lige så værdifuld som bilen, og at vi skal gøre mere for at bekæmpe cykeltyverier.

»Når man taler cykel i dag, så er det også elcykler og ladcykler. Derfor er det ikke småpenge, vi taler om.«

Men ifølge Bondam er det nærmest en straffri forbrydelse at være cykeltyv i Danmark:

Klaus Bondam er direktør i Cyklistforbundet. Vis mere Klaus Bondam er direktør i Cyklistforbundet.

»Politiet rejser kun sigtelse i 1,5 procent af tyverierne, så det er klart, at det er et attraktivt marked at være tyv i,« siger han.

Det system, vi bruger i Danmark, for at sætte en stopper for cykeltyverierne, stammer helt tilbage fra 1947 og hedder 'stelnummersystem.'

Princippet i systemet er, at nummeret er opbygget med en kombination af bogstaver og tal, der giver hver cykel et unikt nummer. Samtidigt er det muligt at se cyklens alder og navnet på fabrikanten eller importøren.

Men det er altså et forældet system, ifølge Klaus Bondam. Og han kalder det for »absurd« at bruge så gammeldags et system, når vi i Danmark slår os på at være et 'cykelland'.

Råd til dig, der vil købe en brugt cykel Brug MobilePay, når du handler brugt (så sælger kan identificeres).

Kig efter NemID hos sælger, når du handler brugt online (så ved salgsplatformen, hvem sælger er).

Spørg efter kvittering, garantibevis eller anden dokumentation for ejerskabet.

Hent varen hjemme hos sælger i stedet for at få den bragt eller overdraget på en parkeringsplads.

Få altid sælgers navn og adresse. Det kan hjælpe dig, hvis uheldet er ude.

Er du i tvivl om varen, så drop handlen og overvej at tage kontakt til politiet på telefonnummer 114. Kilde: Sønderjyllands Politi

Direktøren ønsker et system, der gør det muligt at identificere ejeren af en cykel.

»Det vil være optimalt med et digitalt stelnummersystem, så alle cykler bliver registreret i et digitalt arkiv, hvor man kan se, hvem en cykel tilhører. Så i det øjeblik, at din cykel bliver stjålet, kan man hurtigt tjekke, hvis cykel det er.«

Hvilket mere moderne system, der skal erstatte 'stelnummersystemet', har Bondam ikke selv svaret på. Men hans budskab taler sit tydelige sprog:

»Hvis vi gerne vil have folk til at cykle mere og længere, så bliver vi nødt til at skabe rammer for at kunne gøre det.«