I næste uge varsler DMI hedebølge og helt op til 30 grader. Vejret er perfekt til at finde badebassinet frem fra skuret.

Med mindre man bor i Skovby i Midtjylland.

Her har 1.356 husstande fået besked fra det lokale vandværk om at det, for første gang i 30 år, er nødvendigt at indføre et vandingsforbud.

Skovby Vandværk er i gang med at undersøge to ud af tre boringer for forurening, det betyder, at der er lavere vandstand i reservetankene. Derfor har formanden for vandværket været nødsaget til at bede beboerne om at spare på vandet.

Skovby Vandværk beder beboerne i byen om at spare på vandet sommeren over. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Skovby Vandværk beder beboerne i byen om at spare på vandet sommeren over. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Hvis der bruges mere, end der gør nu, kan vi blive nødsaget til at være skrappere. Vi har et mål om, at der skal leveres vand til alle. Det skal ikke være sådan, at nogen ikke kan få drikkevand, mens andre vander græsplænen,« siger formand Finn Sander Jensen til TV2 Østjylland.

Han opfordrer beboerne til at undlade at vande græsplæner og fylde badebassiner sommeren over. Til gengæld kan man glæde sig over vandstanden i budgettet. Ifølge Finn Sander Jensen koster det 500 kroner at fylde et halvstort soppebassin.



På trods af vandingsforbuddet har borgerne i Skovby lov til at vande blomster i krukker og nyplantede træer med vandkande og håndholdt slange.

Skovby Vandværk, der er et af de ca. 3.000 danske vandværker, håber at kunne ophæve forbuddet den 15. august.