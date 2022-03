Fem år.

Så lang tid skal en 29-årig kvinde i fængsel efter at have brugt det sociale medie Snapchat til at sælge kokain og amfetamin.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden er dømt for at sælge 500 gram kokain og 250 gram amfetamin i perioden fra slutningen af 2020 og frem til maj 2021. Og salget af de euforiserende stoffer foregik altså som nævnt over det sociale medie Snapchat.

Men det er ikke kun salg af narkotika, som fældede den 29-årige kvinde i retten i Svendborg torsdag. I dommen indgik nemlig flere forhold blandt andet en brandstiftelse på en bil den 31. maj 2021.

Efter dommen udbad den nu dømte kvinde sig betænkningstid i forhold til, om hun vil anke dommen.

Umiddelbart efter domsafsigelsen blev kvinden varetægtsfængslet.