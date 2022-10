Lyt til artiklen

'Vi har gjort alt for at undgå, at vores kunder kommer i klemme.'

Sådan indleder Stofa en pressemeddelelse. Desværre er det ikke lykkedes virksomheden at undgå, da flere tusinde kunder vil risikere at stå uden tv og internet fra 1. december.

Stofa, der udbyder kabel-tv og -internet, er nemlig på vej til at sende 40.000 opsigelser ud til kunder i Aarhus-området.

Årsagen er, at Norlys-ejede Stofa selv er blevet 'opsagt.'

I hvert fald har Antenneforeningen Aarhus (AFAA) fået fuld råderet over nettet i og omkring Århus fra 1. december og derfor også beslutter, hvem de ønsker at samarbejde med. Og den liste står Stofa ikke på.

»Vi har gjort alt for at sikre, at kunderne ikke bliver påvirket af AFAAs overtagelse af nettet. AFAA har ikke ønsket at lade os forsætte som en af flere udbydere på nettet, og derfor bliver kunderne nu bragt i en situation, hvor de risikerer at stå uden tv og internet pr. 1. december. Det er vi virkelig kede af,« siger Lise Bering, kommerciel direktør i Stofa, i pressemeddelelsen.

De berørte kunder vil i løbet af den næste uges tid modtage enten et brev eller en mail fra Stofa, der beskriver, hvad de skal gøre, når forbindelsen lukker per 1. december.