Danmark er et af de lande, hvor der er blevet fundet flest ketaminrester i spildevandet.

Det viste en spildevandsundersøgelse fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), der udkom onsdag.

Selvom ketamin er et bedøvelsesmiddel, der oftest anvendes ved kirurgiske indgreb på heste, så er det gennem årene blevet en fast gæst i nattelivet.

Tager du ketamin, eller er du afhængig af stoffet, så kan du skrive anonymt til journalist Clara Vind på clvi@bt.dk.

Og den store mængde af ketamin i spildevandet kommer ikke som en overraskelse for misbrugsekspert og overlæge i Stofrådgivningen Henrik Rindom.

Det skriver DR.

»Det overrasker mig ikke. Jeg oplever et udbredt misbrug af ketamin, og jeg hører jævnligt om det. Der er slet ikke nogen tvivl om, at der har været en betragtelig stigning i brugen af ketamin inden for de seneste fem-ti år, fortæller han til DR, og fortsætter:

»Vi ser flere og flere i København, som henvender sig til os, som har problemer med ketamin, hvilket jeg ikke så i samme grad for fem-seks år siden.«

Selvom ketamin bliver mere og mere udbredt i Danmark, så fortæller Henrik Rindom, at personer oftest ikke kommer i behandling alene på grund af ketamin, men at de ofte er i et misbrug af andre stoffer.