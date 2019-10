Lasse og Iamaes kærlighedshistorie, der i fredags sendte 33-årige Iamae i en fængselscelle på Amager, vækker forargelse blandt regeringens støttepartier.

»Det er en horribel sag,« siger De Radikales udlændinge- og Integrationsordfører Andreas Steenberg.

Han påpeger, at der i forståelsespapiret, som danner grundlag for regeringsdannelsen klart står, at udlændingepolitiken skal baseres på sund fornuft.

»Og det er der ikke tale om her,« siger Andreas Steenberg.

Et nygift par cykler gennem København. Foto: Privatfoto Vis mere Et nygift par cykler gennem København. Foto: Privatfoto

Han hørte første gang om sagen i weekenden og har nu stillet udvalgsspørgsmål til ministeren om Lasse og Iamaes historie:

‘Om ministeren synes, at medarbejderen, der løj og tilkaldte politiet, agerede korrekt? Om ministeren vil tage initiativ til at ændre love, regler og/eller kulturen hos myndighederne i lyset af denne sag? Om ministeren mener, at det er i orden at ægtefællen i sådan en sag kan få to års indrejseforbud?’.

Også SF og Enhedslistens udlændinge- og integrationsordførere er oprørte over sagen:

»Det er langt ude og et bevis på, hvor urimelig udlændingelovgivningen er. Der er tale om nogle mennesker, der elsker hinanden og gerne vil være sammen, og det synes jeg ikke, man skal kriminalisere,« siger Enhedslistens Rosa Lund til Jyllands Posten.

Det har ikke været omkostningsfrit for Iamae at flytte sit liv til Danmark. »Vi joker med, at det er Lasse, der får kemoterapi, men mig, der taber håret,« siger hun og fjerner en tot hår, som afslører en skaldet plet i hendes hovedbund forsaget af stress. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det har ikke været omkostningsfrit for Iamae at flytte sit liv til Danmark. »Vi joker med, at det er Lasse, der får kemoterapi, men mig, der taber håret,« siger hun og fjerner en tot hår, som afslører en skaldet plet i hendes hovedbund forsaget af stress. Foto: Bax Lindhardt

SF’s Carl Valentin efterspørger et mere fleksibelt system:

»Det er udtryk for et system, der har meget svært ved at tage hensyn til de særlige situationer, der nogle gange opstår i livet. Jeg synes, det er afgørende, at vi får et system, der er lidt mere fleksibelt,« siger han til Jyllands Posten.

B.T. afventer en kommentar fra Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Han har flere gange tidligere udtalt, at han står for en stram udlæringepolitik - ikke en skør udlædingepolitik.

