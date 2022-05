Et af regeringens støttepartier kommer nu med en meget hård kritik af transportminister Trine Bramsen.

Trine Bramsen beskyldes for i værste skuffe at nægte at tage ansvar for de store problemer med byggeriet af den kunstige ø Lynetteholmen, der er kommet frem.

»Trine Bramsen er en minister, der er bange for at blive udsat for kritik, og hun har ikke lyst til at stå på mål for Lynetteholmen. Hun virker til at betragte det som en lortesag,« siger Anne Valentina Berthelsen, der er SFs transportordfører.

Hun peger på, at Trine Bramsen på de talrige samråd om Lynetteholmen gang på gang udtaler, at det var under den tidligere transportminister Benny Engelbrecht, at Lynetteholmen blev besluttet, og de fejl, der er begået, ligger før hendes tid.

Da Trine Bramsen 8. februar trådte til som ny transportminister, slog hun fast, at 'en god minister sætter sig ind i tingene', da B.T. spurgte ind til Lynetteholmen. Men nu henviser hun gang på gang til, at møgsagerne var under den tidligere minister. Foto: Julie Øjerson.

Da Trine Bramsen blev ny transportminister 8. februar sagde hun ellers følgende, da B.T. spurgte ind til udfordringerne ved Lynetteholmen, hun som ny transportminister havde fået ansvar for.

»Jeg skal lige have tid til at sætte mig ordentligt ind i de forskellige områder«, og »jeg synes, at en god minister også er en minister, der sætter sig ordentligt ind i tingene.«

Men på de sidste tre samråd, tre måneder efter sin start som minister, har Trine Bramsen hver gang slået fast, at aftalen om anlæg af Lynetteholmen, og de efterfølgende møgsager, var før hendes tid som minister.



»Jeg synes, det er ansvarsfornægtelse af værste skuffe og i ekstrem grad. Det kan godt være, at hun ikke har været med til at forhandle om Lynetteholmen, men det er hendes ansvar nu. Det dur ikke, at hun samråd efter samråd sidder og siger, at hun ikke ved noget om det,« siger Anne Valentina Berthelsen og tilføjer:

Her ses Anne Valentina Berthelsen, der er SF's transportordfører. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det provokerer os i SF, og det provokerer også de andre partier. Alle siger, at hvis ikke ministeren står på mål for det her projekt, så gør vi heller ikke.«

Trine Bramsen, hvad siger du til, at et af regeringens støttepartier siger, at du som transportminister bruger den værste form for ansvarsforlæggelse, når du hele tiden siger, du ikke var minister, da Lynetteholmen blev vedtaget?

»Det er et bredt flertal, der har vedtaget anlægsloven for Lynetteholm, og derfor er det også helt naturligt, at forligspartierne er med til at adressere og håndtere den store kritik, der har været af projektet,« svarer ministeren og sender endda ros tilbage til SF.

»Jeg vil gerne rose SF for deres engagement i de miljømæssige aspekter omkring Lynetteholmen,« siger hun.

Ministerens ros får dog ikke Anne Valentina Berthelsen mildere stemt.

Hun håber, at Trine Bramsen har lært noget af kritikken.

»Ministre som laver ansvarsfralæggelse, kan man af og til forklare, hvor skabet skal stå,« siger SF'eren og fortsætter:

»I det her tilfælde må transportministeren lære, at Lynetteholm er hendes ansvar, og hun kan ikke bare tørre det af på forligskredsen eller undskylde sig med, at hun ikke var transportminister dengang, aftalen blev lavet.«