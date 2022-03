En række musikere har på få dage samlet og arrangeret en koncert – hvis eneste formål er at støtte ofrene i Ukraine.

Det meddeler koncertarrangørerne i en pressemeddelelse tirsdag morgen om koncerten, der vil finde sted i Aalborg.

»Ligesom alle andre føler vi os magtesløse og frustrerede over de igangværende begivenheder i Ukraine,« siger Luka Dgebuadze, musiker og medarrangør, og tilføjer:

»Vi, som musikere, besluttede at arrangere denne koncert for at gøre vores evner nyttige ved at samle folk om musikken og indsamle midler til denne vigtige humanitære sag.«

Luka Dgebuadze. Foto: Pressefoto Vis mere Luka Dgebuadze. Foto: Pressefoto

Det er fredag 4. marts, at koncerten vil foregå. Nærmere bestemt i 'Huset' i det centrale Aalborg klokken 20.

Adgangen er kvit og frit, og i stedet opfordrer arrangørerne til at donere beløb, som alle vil gå til Røde Kors' humanitære indsats.

»Der er mange måder at vise støtte til Ukraine på. Kultur er grænseløst, og denne koncert er vores bidrag til at holde fokus på uretfærdigheden, som lige nu sker i Ukraine,« siger Peter Thomsen, der er en del af organisationen Jazz9tus.

I alt skal 13 musikere optræde.

Hele indsamlingen fra aftenen går blandt andet til at bidrage med førstehjælp og fødevarerationer til civile ukrainere.

Situationen i Ukraine, som følge af Ruslands krigserklæring, er stadig højspændt, og du kan følge seneste udviklinger minut for minut i B.T.s liveblog her.