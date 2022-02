De danske forbrugspriser fortsætter med at brage op.

Ja, faktisk bød januar på de største stigninger i mere end 13 år – og set over hele det seneste år er udviklingen endnu vildere.

Det viser de spritnye inflationstal fra Danmarks Statistik.

I januar 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med hele 4,3 procent i forhold til samme måned året før.

Det er den højeste årsstigning i forbrugerprisindekset siden august 2008, hvor årsstigningen var 4,4 procent.

Det er især varer, der er blevet dyrere for danskerne.

»Varer er i gennemsnit steget 6,6 pct. det seneste år, og det er den højeste årsstigning siden 1985,« skriver Danmarks Statistik.

Og det er virkelig noget, der kan mærkes ude i de danske hjem.

»I næsten et årti har vi vænnet os til en inflation ofte betydeligt under to procent, så det gør ondt ude ved danskerne, når priserne stiger, som de gør i øjeblikket. Særligt fordi lønningerne ikke følger med inflationen,« siger Nykredits cheføkonom Palle Sørensen i en pressemeddelelse.

»I kroner og øre betyder stigningen i priserne, at en børnefamilie i dag skal bruge ca. 19.000 kr. mere end sidste år for at købe de samme varer og tjenester,« fortsætter han.

Flere steder i udlandet har inflationen været endnu højere på det seneste. Eksempelvis steg forbrugspriserne med hele syv procent i USA i december.

Opdateres...