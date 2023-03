Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

VisitDenmark har iværksat sin største internationale brandingkampange nogensinde.

Prisen er 20 millioner kroner, som blandt vil blive brugt til reklamer på tv og sociale medier i lande som Tyskland, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Italien, Frankrig og Storbritannien.

Og budskabet rettet mod de udenlandske turister er i bund og grund, at de skal tage til Danmark – og undgå hinanden.

Det sker under sloganet 'Don’t Be a Tourist, Be an Explorist', og kampagnen opfordrer til, at man opdager steder, som ikke umiddelbart smager af turisme.

»Kampagnen spiller på modsætningerne mellem den meget turistede ferieoplevelse og så ferie i Danmark, hvor vi ikke har store ikoniske attraktioner at rejse efter, men hvor det er de små, nære og overraskende

oplevelser, der tæller,« siger Jan Olsen, direktør hos VisitDenmark:

»Budskabet er, at man skal være en 'explorist', der går på opdagelse i stedet for at være en turist, der følger den slagne vej og nøjes med, hvad man får serveret.«

Ifølge VisitDenmark er det blevet en tendens efter coronapandemien, at turister har opsøgt eksempelvis »autentiske oplevelser og lokal mad« og »undgå lange køer, standardprodukter, turisttilpassede oplevelser og uinteressant mad, lavet på importerede råvarer«.

Men hos VisitDenmark erkender man, at der bliver rift om de udenlandske gæster i år, hvor efterdønningerne efter netop de mange nedlukninger endegyldigt ser ud til at være ovre.

»Konceptet og den store medieindsats skal sikre, at fortællingen om Danmark trænger igennem det store markedstryk, som vi forventer, at de store europæiske destinationer kommer til at lægge i år, når de skal

indhente det tabte terræn,« siger Jan Olsen fra VisitDenmark.

'Don’t Be a Tourist, Be an Explorist'-kampagnen blev iværksat 13. marts og kører i fem uger.