I de kommende dage er der væsentligt flere kanoner i Danmark end normalt.

NATO afholder nemlig en artilleriøvelse på dansk grund, og det er faktisk den største øvelse i Danmark i 30 år.

Over 500 soldater fra ni forskellige lande deltager i øvelsen 'Dynamic Front', der foregår i øvelsesterrænet ved Oksbøl.

Det oplyser Varde Kommune i en pressemeddelelse.

Øvelsen løber fra 27. til 30. marts, men allerede inden vil det tunge isenkram begynde at rulle mod Danmark.

»Det er en superrelevant øvelse, der holdes hvert andet år. Man kan levere ildstøtte fra søen. Det adskiller Oksbøl fra andre øvelsesterræner,« siger Michael Aksel Villumsen, regimentschef i Danske Artilleriregiment, til Avisen Danmark.

Der er således varslet indøvelse fra 21. marts, og ifølge Varde Kommune vil man allerede i de kommende dage kunne opleve militært isenkram på vejene i retning af Oksbøl.

Under den store øvelse vil tunge morterer fra Danmark og haubitser fra Frankrig, Polen og USA skyde med granater, amerikanske F-16-kampfly vil kaste bomber, og skibe fra NATOs flådestyrker vil yde ildstøtte fra søsiden.

Samtidig vil soldater fra USA, Storbritannien, Polen, Frankrig, Spanien, Canada, Tyrkiet og Grækenland være synlige i bybilledet.

»Vi står midt i en anspændt international situation, hvor et stærkt samarbejde på tværs af NATO-landene er afgørende. Vi er stolte over at lægge grund til en øvelse af denne historiske størrelse netop med fokus på at styrke det internationale samarbejde,« fortæller Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune.