Tre danskere fortryder formentlig ikke, at de i forrige uge smed penge i lotterispil.

Det resulterede nemlig i gevinster, der gør, at de alle kan kalde sig millionærer.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse mandag.

»Det er en stor glæde at være med til at dele gevinster ud til glade danskere, og vi bliver i Danske Spil glade, hver eneste gang der bliver vundet en gevinst i vores lotterier. Også selvom det sker hver evig eneste uge,« siger Malene Mølgaard, administrerende direktør i Danske Lotteri Spil.

Den største gevinst blev vundet af en person, som spillede to rækker for en 50er i talspillet Keno i Meny i Solrød Strand. Her lød den store gevinst på 10 millioner kroner.

Gevinsten er den største, der er blevet vundet i spillet, siden en fynbo i 2009 vandt 20 millioner kroner.

Endvidere blev to andre heldige danskere millionærer gennem Lottos Millionærgaranti. Begge havde spillet Lynlotto med Joker og vandt hver en million kroner.

Vinderne her blev vundet i henholdsvis Føtex i Roskilde og en kiosk i Roskilde.