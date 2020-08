Fredag formiddag er der ingen strøm i Horsens, Juelsminde og Hedensted i det østjyske.

Det bekræfter forsyningsselskabet Konstant.

Selskabet oplyser, at man arbejder på højtryk for at få strømmen tilbage.

Det ventes, at strømmen vil vente tilbage gradvis i løbet af formidddagen.

Det oplyses ikke, hvad årsagen til strømafbrydelsen er.

B.T. følger sagen...