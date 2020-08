Fredag formiddag er der ingen strøm i Horsens, Hatting, Juelsminde og Hedensted i det østjyske.

Det bekræfter forsyningsselskabet Konstant.

Selskabet oplyser, at man arbejder på højtryk for at få strømmen tilbage.

»Vi er blevet opmærksomme på fejlen for cirka 40 minutter siden. På det tidspunkt var mere end 50.000 kunder omfattet af afbrydelsen.«

Det fortæller kommunikationskonsulent Anders Rasmussen fra Konstant og tilføjer, at det omkring klokken 10 drejer sig om 12.000 kunder.

»Vi beklager de gener, afbrydelsen giver for vore kunder. Vi arbejder på højtryk for at få alle koblet på igen,« siger han.

Det ventes, at strømmen vil vende tilbage gradvis i løbet af formidddagen.

Det oplyses ikke, hvad årsagen til strømafbrydelsen er.

B.T. følger sagen...